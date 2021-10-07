Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отверг предположение, что его фракция и коллеги из «Батькивщины» могут создать коалицию в парламенте. Его комментарий журналистам 7 октября в кулуарах Рады транслировала пресс-служба партии в Facebook

Рядом с Парубием: Разумкова посадили в Раде на галерке с фракцией Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрия Разумкова.

«Для меня было неожиданным такое голосование, честно говоря… Может, фракция это сделала с целью в будущем построить нормальный политический диалог с новым руководством Рады. Потому что всегда по ветру играть — это признак опытной политики», — заявил Арахамия.

Депутат прокомментировал предположение, что «Слуга народа» и «Батькивщина» могут создать коалицию в парламенте словами, что «даже намеков на разговоры такие нет».

В четверг депутаты проголосовали за увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 депутата, среди которых 20 представителей «Батькивщины», один из соратников Тимошенко проголосовал против.

Уволенный с должности спикера Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию. Он пошутил, что коалиция могла бы называться — СНБ.