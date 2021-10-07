Президент Украины Владимир Зеленский снял с первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука полномочия исполнителя обязанностей своего представителя в парламенте. Соответствующий указ главы государства обнародован 7 октября на сайте Офиса президента Украины

«Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины», — говорится в тексте указа.

Отставка Разумкова. Ничего личного - чистая политтехнология © Facebook, Дмитро Разумков

Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня, чтобы в четверг проголосовать за его отставку. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос принято с нарушением закона.

Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность спикера является Стефанчук. Глава фракции «Слуга народа» Давил Арахамия отметил, что среди кандидатов в кресло спикера Рады есть не только Стефанчук, однако фамилии назвать отказался.