«Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины», — говорится в тексте указа.
Также отмечается, что указ был подписан накануне, 6 октября.
Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня, чтобы в четверг проголосовать за его отставку. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос принято с нарушением закона.
Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность спикера является Стефанчук. Глава фракции «Слуга народа» Давил Арахамия отметил, что среди кандидатов в кресло спикера Рады есть не только Стефанчук, однако фамилии назвать отказался.