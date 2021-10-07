Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве заявил, что рассчитывает на поддержку ФРГ в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 6 октября сообщили на сайте офиса президента

Зеленский вошел в список главных лжецов украинской политики – аналитики © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Зеленский добавил, что Киев пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке Украины, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности.

По словам главы государства, он ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, способствующая украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для Киева.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.