«Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в рамках "нормандского формата!"», — заявил украинский лидер.
Зеленский добавил, что Киев пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке Украины, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности.
По словам главы государства, он ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, способствующая украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для Киева.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.