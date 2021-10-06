Украинское интернет-издание «Главред» опубликовало рецепт шаурмы по-гречески, которую легко готовить и, как утверждает СМИ, полезно есть

Шаурма животворящая: дочь Оли Поляковой показала, чем «заряжается» © Мария Полякова/Инстаграм

Нужно помыть курицу и нарезать ее тонкой соломкой. Мясо желательно замариновать на час в специях. Если не любите специи, то посолить и поперчить и оставить на 15 минут.

После этого курицу обжарить на сковороде с оливковым маслом до готовности.

Для соуса натереть на мелкой терке свежий огурец или половинку авокадо, добавить греческий йогурт или сметану (125 мл), укроп, петрушку, соль, все перемешать.

Лаваш обильно смазать получившимся соусом, нарезать лук колечками и помидор, выложить на лаваш. Туда же положить вымытые листья салата, сверху мясо и еще немного полить соусом. Все хорошо закрутить и обжарить на сухой сковороде готовую шаурму.

Минувшим летом украинцы часто попадали в больницы из-за уличной шаурмы. Так, в Днепре 15 человек, купивших шаурму в киоске возле ТРЦ «Караван», госпитализировали в тяжелом состоянии. Отравившиеся утверждали, что ели популярное ближневосточное блюдо, а уже через несколько часов после приема пищи почувствовали себя плохо.