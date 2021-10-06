Подруга бывшего Пугачевой раскрыла тайну их развода

По официальной версии звездная пара распалась из-за творческих разногласий. Однако Зайцева, много лет дружившая со Стефановичем, утверждает, что на самом деле примадонна не простила супругу интрижки.
По словам модели, режиссер не взял жену в один из своих проектов, чтобы не мешала ему флиртовать с другими женщинами на съемочной площадке, а Пугачева об этом узнала и предпочла такое не терпеть.
Зайцева отметила, что Стефанович не столько заводил на работе романы, сколько ему нравилось внимание женщин и «игра на грани фола в отношениях».
Поженились Пугачева и Стефанович в декабре 1977 года, а развелись в конце 1980-го. Для обоих это был второй брак, но для режиссера и последний.
Больше Стефанович не женился и так и остался бездетным до самой смерти в июле 2021 года. Пугачева вышла замуж еще трижды, став второй раз матерью в 64 года.