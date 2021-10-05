Депутат Рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько, ранее признавшаяся, что состоит в отношениях с экс-президентом Михаилом Саакашвили, рассказала подробности о встрече с ним в грузинском СИЗО. Фрагмент ее видео комментария 5 октября обнародовал Sputnik Грузия в Telegram

«В Украине это очень ценят, и мы завидуем вам, что у вас в Грузии был такой президент. Он также является украинским политиком. И очень хочется, чтобы вы тут его защищали… Я думаю, что пока этого достаточно», — заявила она.

На вопрос о том, какие у нее дальнейшие планы и как Саакашвили пересек границу, Ясько ответить отказалась.

Под водку и хинкали: в сети появилось видео задержания Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В начале октября Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Саакашвили на родине по нескольким уголовным делам грозит около 9 лет лишения свободы. При этом гражданства Грузии его лишили после того, как стало известно о получении им украинского паспорта.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.