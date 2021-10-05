«В Украине это очень ценят, и мы завидуем вам, что у вас в Грузии был такой президент. Он также является украинским политиком. И очень хочется, чтобы вы тут его защищали… Я думаю, что пока этого достаточно», — заявила она.
На вопрос о том, какие у нее дальнейшие планы и как Саакашвили пересек границу, Ясько ответить отказалась.
Ранее Ясько обнародовала видео, которое, по ее словам, они с Саакавшили записали перед тем, как он отправился в Грузию. На видеозаписи Саакашвили сообщает, что они с Ясько любят друг друга и у них «общая жизнь».
В начале октября Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.
Саакашвили на родине по нескольким уголовным делам грозит около 9 лет лишения свободы. При этом гражданства Грузии его лишили после того, как стало известно о получении им украинского паспорта.
В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.