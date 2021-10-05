«Когда мы начнем вакцинировать детей? Сначала надо вакцинировать всех взрослых, а потом переходить к детям», — заявил Данилов.

Деркач перешел на латиницу и обвинил Данилова в госизмене
Деркач перешел на латиницу и обвинил Данилова в госизмене
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк
Затем его попросили прокомментировать возможность прививки третьей дозой вакцинами Pfizer и Moderna.

«Вы знаете, что я не являюсь человеком с медицинским образованием, хотя владею латынью с учетом своего первого образования», — пояснил Данилов.

Ранее на Украине вызвало скандал предложение Данилова перевести украинский алфавит на латиницу. По первой специальности Данилов — ветеринар.

В начале сентября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на Украине от детей не потребуют обязательно вакцинироваться.

По его словам, детям стоит делать прививку от COVID-19 в двух случаях: если ребенок выезжает за границу и прививка необходима по требованиям государства, куда он выезжает; либо если, по мнению врачей и родителей, вакцинация нужна ему по медицинским показаниям.