Кампанию по вакцинации детей на Украине начнут, когда вакцинируются взрослые. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 5 октября на презентации информационно-аналитической системы «СОТА» в Офисе президента, передает 5 октября УНИАН

«Когда мы начнем вакцинировать детей? Сначала надо вакцинировать всех взрослых, а потом переходить к детям», — заявил Данилов.

Деркач перешел на латиницу и обвинил Данилова в госизмене © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Вы знаете, что я не являюсь человеком с медицинским образованием, хотя владею латынью с учетом своего первого образования», — пояснил Данилов.

Ранее на Украине вызвало скандал предложение Данилова перевести украинский алфавит на латиницу. По первой специальности Данилов — ветеринар.

В начале сентября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на Украине от детей не потребуют обязательно вакцинироваться.

По его словам, детям стоит делать прививку от COVID-19 в двух случаях: если ребенок выезжает за границу и прививка необходима по требованиям государства, куда он выезжает; либо если, по мнению врачей и родителей, вакцинация нужна ему по медицинским показаниям.