«Когда мы начнем вакцинировать детей? Сначала надо вакцинировать всех взрослых, а потом переходить к детям», — заявил Данилов.
Затем его попросили прокомментировать возможность прививки третьей дозой вакцинами Pfizer и Moderna.
«Вы знаете, что я не являюсь человеком с медицинским образованием, хотя владею латынью с учетом своего первого образования», — пояснил Данилов.
Ранее на Украине вызвало скандал предложение Данилова перевести украинский алфавит на латиницу. По первой специальности Данилов — ветеринар.
В начале сентября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на Украине от детей не потребуют обязательно вакцинироваться.
По его словам, детям стоит делать прививку от COVID-19 в двух случаях: если ребенок выезжает за границу и прививка необходима по требованиям государства, куда он выезжает; либо если, по мнению врачей и родителей, вакцинация нужна ему по медицинским показаниям.