До отправления в Грузию Саакашвили с Ясько на Украине записали видео, в котором заявили, что теперь они вместе. Саакашвили при этом женат на гражданке США Сандре Рулофс.
Ясько заявила, что поедет в Грузию, но позднее. Сейчас, по ее словам, нужно, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление и чтобы к решению вопроса с Саакашвили подключилось международное сообщество.
«Он чувствует себя здесь как дома. Он является украинским политиком, но его родина — Грузия, которая сейчас находится в кризисе. Он чувствует ответственность спасти ее», — сказала Ясько.
Она напомнила, что Владимир Зеленский пообещал «возвращать всех граждан Украины».
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Саакашвили был заочно осужден и приговорен к трем и шести годам лишения свободы. В Руставской тюрьме он объявил голодовку. По мнению адвоката, политик откажется от экстрадиции на Украину. Власти Грузии заявили, что не будут его экстрадировать.