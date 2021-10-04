Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько намерена спасать Михаила Саакашвили, арестованного в Грузии, но не в ближайшее время. Об этом она рассказала в комментарии Яну Доброносову, видео он опубликовал в Facebook

Изображая жертву. Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы наверняка попасть в тюрьму © REUTERS, via REUTERS Сандре Рулофс.

Ясько заявила, что поедет в Грузию, но позднее. Сейчас, по ее словам, нужно, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление и чтобы к решению вопроса с Саакашвили подключилось международное сообщество.

«Он чувствует себя здесь как дома. Он является украинским политиком, но его родина — Грузия, которая сейчас находится в кризисе. Он чувствует ответственность спасти ее», — сказала Ясько.

Она напомнила, что Владимир Зеленский пообещал «возвращать всех граждан Украины».

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Саакашвили был заочно осужден и приговорен к трем и шести годам лишения свободы. В Руставской тюрьме он объявил голодовку. По мнению адвоката, политик откажется от экстрадиции на Украину. Власти Грузии заявили, что не будут его экстрадировать.