Ранее сообщалось, что баллотироваться на пост мэра Харькова будут 13 человек, среди которых фавориты предвыборной гонки — Игорь Терехов от «блока Кернеса» и бывший мэр города Михаил Добкин, также работавший с Геннадием Кернесом, умершим от последствий коронавирусной инфекции.
«Я не хочу публично называть ту либо иную фамилию — выбирать все равно харьковчанам. Но мне кажется, что Харькову нужен яркий и харизматичный мэр с серьезным управленческим опытом», — заявил Александровский, отвечая на вопрос о том, кого он поддержит на предстоящих выборах.
Эксперт добавил, что Харьков — «богатый, красивый, интеллектуальный, творческий город». В заключение Александровский отметил работу мэра Геннадия Кернеса. По словам Александровского, Кернес продемонстрировал, что харьковчане достойны жить красиво и счастливо.
Полностью интервью можно прочитать здесь.