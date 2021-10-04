Харьковчане достойны жить красиво и счастливо, и бывший мэр города Геннадий Кернес показал, что это возможно, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Научного центра евразийской интеграции, один из лидеров харьковского «Антимайдана» Александр Александровский

Ранее сообщалось, что баллотироваться на пост мэра Харькова будут 13 человек, среди которых фавориты предвыборной гонки — Игорь Терехов от «блока Кернеса» и бывший мэр города Михаил Добкин, также работавший с Геннадием Кернесом, умершим от последствий коронавирусной инфекции.

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Эксперт добавил, что Харьков — «богатый, красивый, интеллектуальный, творческий город». В заключение Александровский отметил работу мэра Геннадия Кернеса. По словам Александровского, Кернес продемонстрировал, что харьковчане достойны жить красиво и счастливо.

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