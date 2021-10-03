Киевский режим не может выполнить обещанное своим западным партнерам и компенсирует это наглостью во внешней политике, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 октября в своем Telegram-канале

Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о наглой украинской внешней политике.

Последний заявил, что Запад не видит шаги Украины к «светлому будущему», поэтому стране приходится вести себя нагло.

«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — отметила Захарова.

Киев провалил работу над реформами, не может модернизировать страну и сохранить традиции, констатировала она.

«Вот и решили действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу. Никаких "шагов вперёд нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — заключила Захарова.

Охрана оттеснила журналистку от Зеленского после провокационного вопроса © скриншот с видео Страна.ua

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.

Украинский политолог Вадим Карасев полагает, что в киевском режиме только сейчас начали осознавать, насколько Запад коррумпирован, беспринципен и циничен.

Он напомнил, что ранее Запад заявлял постсоветским странам об их отсталости и неправильном пути развития, по которому они следовали 70 лет существования СССР. Однако реальность оказалась весьма отличной от евроатлантических сказок.

Первым начал говорить об этом президент России Владимир Путин в мюнхенской речи 2007 года, отметил эксперт.

«Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», — сказал Карасев.