Отношения между Грузией и Украиной после задержания бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили не испортятся, полагает председатель парламента Грузии Каха Кукава, передает 2 октября «Интерфакс»

Саакашвили из тюрьмы обратился к сторонникам с призывом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Со своей стороны, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в отношении Саакашвили все правовые процедуры будут проведены в рамках закона, в том числе будет обеспечена его встреча с консулом Украины.

«Что касается сегодняшних местных выборов, принципиально важно, чтобы они прошли в спокойной обстановке. Я призываю все политические партии дать возможность избирателям сделать свой выбор в спокойной обстановке», — сказал Кобахидзе.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, все избирательные участки были открыты в 8:00 и каких-либо эксцессов пока не было.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.