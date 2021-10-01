Глава МВД Украины Денис Монастрыский, в состав ведомства которого входит Госпогранслужба, поставил задачу за два года полностью обустроить границу с Россией и Белоруссией. Сообщение об этом появилось 1 октября на сайте Департамента коммуникации Министерства внутренних дел

Украина занялась укреплением границы с РФ после победы Евромайдана и начала боевых действий в Донбассе. От «страны-агрессора» украинское государство должен был защитить проект «Стена», разработанный правительством Арсения Яценюка. Однако по состоянию на сегодняшний день возведение укреплений завершено всего лишь примерно на треть, достройка оставшейся части под вопросом из-за недостатка денежных средств.

Теперь же, по словам Монастырского, упор будет сделан на усовершенствовании границы, которая должна стать «интеллектуальной». Мигранты, стена и немножко концлагеря. Политические тучи над границей Белоруссии и ЕС © REUTERS, Janis Laizans

«Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства… Участок с протяженностью более 100 км уже обустроен. Но у нас еще тысячи километров необорудованной границы», — рассказал министр при посещении участка границы, находящегося в зоне ответственности Луганского погранотряда.

Он отметил, что на данный проект требуется 17 млрд гривен, которые МВД будет просить у правительства.

Ранее проекты по возведению укрепленной границы с РФ подвергались критике со стороны украинской общественности и экспертов. По их мнению, это лишь очередной способ присвоить средства госбюджета.