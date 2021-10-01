Он отметил, что множество жителей Северного Кавказа борется с терроризмом значительно больше, чем в Москве, и люди, которые заняты в силовых структурах и в бизнесе, совсем не готовы к тому, чтобы стать турецкоподданными.
«Есть вопрос культурной солидарности. В 2015 году люди на Кавказе тяжело переживали разлад отношений с Турцией. Кто-то язык учил, кто-то хотел стать тюркологом, у кого-то были бизнес-контакты. Турецкие курорты хороши в плане цены/качества и античных памятников. Люди хотят, чтобы был мир. Но это не значит, что благодаря турецким фондам жители Татарстана и Карачаево-Черкессии повернуться к Анкаре», — заявил Маркедонов.
Он подчеркнул, что России нет смысла обижаться на конкурентов, а нужно активнее развивать собственный проект по построению гражданской нации.
Полностью интервью можно прочитать здесь.