Несмотря на значительную «мягкую силу» Турции, нельзя сказать, что жители Северного Кавказа и Поволжья могут «перепрограммироваться по щелчку пальцев». Об этом сказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов в интервью Украина.ру

Все не так просто. Михеев о том, чем на самом деле опасно для России усиление Турции после Карабаха © Пресс-служба президента Азербайджана / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

«Есть вопрос культурной солидарности. В 2015 году люди на Кавказе тяжело переживали разлад отношений с Турцией. Кто-то язык учил, кто-то хотел стать тюркологом, у кого-то были бизнес-контакты. Турецкие курорты хороши в плане цены/качества и античных памятников. Люди хотят, чтобы был мир. Но это не значит, что благодаря турецким фондам жители Татарстана и Карачаево-Черкессии повернуться к Анкаре», — заявил Маркедонов.

Он подчеркнул, что России нет смысла обижаться на конкурентов, а нужно активнее развивать собственный проект по построению гражданской нации.

Полностью интервью можно прочитать здесь.