Градоначальник заявил, что уважает Яроша как человека, «о котором мнение не меняется ни со временем, ни с обстоятельствами».
«С Днём Рождения, Брат мой. Нам есть что вспомнить, только рассказывать не стоит. Даже наша дружба начиналась с того, что ты хотел… прострелить мне колено», — написал Филатов.
По его словам, на Украине «многим бы хотелось, чтобы он (Ярош. — Ред.) опять вывел народ на баррикады, расстрелял лично всех коррупционеров из нагана или стал новым Пиночетом».
В комментарии к записи мэр Днепра приложил новость с рассказом о том, что когда им с Ярошем «тоскливо», они катаются на БМП.
Ранее Ярош заявил, что Россия «пытается возродить империю, поработив украинский народ, веру и историю», и призвал своих сторонников готовиться к войне.
* Деятельность организации запрещена в РФ