Мэр Днепра Борис Филатов 30 сентября поздравил в Facebook экс-главу «Правого сектора»*, «командующего» так называемой Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша с 50-летним юбилеем и назвал его братом

Ярош призвал украинцев готовиться к войне © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«С Днём Рождения, Брат мой. Нам есть что вспомнить, только рассказывать не стоит. Даже наша дружба начиналась с того, что ты хотел… прострелить мне колено», — написал Филатов.

По его словам, на Украине «многим бы хотелось, чтобы он (Ярош. — Ред.) опять вывел народ на баррикады, расстрелял лично всех коррупционеров из нагана или стал новым Пиночетом».

В комментарии к записи мэр Днепра приложил новость с рассказом о том, что когда им с Ярошем «тоскливо», они катаются на БМП.

Ранее Ярош заявил, что Россия «пытается возродить империю, поработив украинский народ, веру и историю», и призвал своих сторонников готовиться к войне.

* Деятельность организации запрещена в РФ