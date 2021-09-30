По словам Головко, Венгрия обязана пересмотреть свою политику и назвал заключение контракта с «Газпромом» ударом в спину.
«У нас есть гораздо большие рычаги, например… учитывая, что мы соседи, у нас есть вопросы венгерской диаспоры на Закарпатье, можно вообще немножко жестче на них "наехать", дать им понять: или вы дружите с Украиной и поддерживаете Украину и дружеские отношения, экономические связи, а если вы сотрудничаете с Россией, нашим врагом — то соответственно мы с вами будем по-другому общаться и говорить», — сказал Головко.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова пойти навстречу Венгрии в вопросах защиты нацменьшинств в Закарпатье и призвал не увязывать «грешный» вопрос газа с «праведным» вопросом прав венгров Украины.