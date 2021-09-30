«Наехать» на венгров в ответ на заключение Будапештом контракта по поставке газа в обход украинской газотранспортной системы предложил председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко в эфире телеканала «Украина 24» 30 сентября

Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ © CC0, Pixabay

«У нас есть гораздо большие рычаги, например… учитывая, что мы соседи, у нас есть вопросы венгерской диаспоры на Закарпатье, можно вообще немножко жестче на них "наехать", дать им понять: или вы дружите с Украиной и поддерживаете Украину и дружеские отношения, экономические связи, а если вы сотрудничаете с Россией, нашим врагом — то соответственно мы с вами будем по-другому общаться и говорить», — сказал Головко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова пойти навстречу Венгрии в вопросах защиты нацменьшинств в Закарпатье и призвал не увязывать «грешный» вопрос газа с «праведным» вопросом прав венгров Украины.