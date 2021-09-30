Блогер и ведущая Настя Ивлеева презентовала первый выпуск своего нового шоу «Королевские кобры». Видео появилось на YouTube 29 сентября и уже успело собрать огромное количество критических комментариев

«Свершилось! "Королевские кобры" доступны к просмотру! Первое Drag Show на русском ютюбчике!» — написала Ивлеева.

Drag Show или Дрэг-квин — сленговое название шоу, в которых принимают участие мужчины, переодетые в женскую одежду и реже — женщины, одетые как мужчины. При этом артисты не являются трансвеститами или представителями каких-либо других сексуальных меньшинств.

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Многие пользователи заметили, что в таком виде блогерша очень похожа на сильно постаревшую певицу Аллу Пугачеву, другие решили, что Ивлеева в парике имеет явное сходство с актрисой Барбарой Брыльской из фильма «Ирония судьбы», где та пела голосом той же Пугачевой. Не самые позитивные оценки получило и само шоу.

«Шоу уродов», «Мне одной не очень приятно от данного шоу?», «Возьмите Шуру в консультанты, у него было лучше шоу в начале 2000-х», «Нужно было еще в финале блестками блевать», «Наконец-то шоу для тихого, семейного просмотра с детьми!», «Шикарный корпоратив для бывших Насти Ивлеевой», — оценили проект зрители.