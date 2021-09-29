Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 28 сентября специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта в Донбассе, передает TheBabel

Песков заявил, что конфликт в Донбассе решит только диалог украинцев © Facebook, Операція об'єднаних сил

По его словам, решение об открытии огня в ответ принимают командиры на месте и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо.

Тем же приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию.

С 27 июля 2020 года в Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», которая формально действует до сих пор.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. РФ многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.