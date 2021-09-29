«Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных», — заявил Залужный.
По его словам, решение об открытии огня в ответ принимают командиры на месте и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо.
Тем же приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию.
С 27 июля 2020 года в Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», которая формально действует до сих пор.
Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. РФ многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.