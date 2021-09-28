Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился вынести на референдум вопрос целесообразности смертной казни в республике. Об этом 28 сентября сообщает Sputnik Беларусь

Ранее Лукашенко заявил о завершении подготовки проекта новой Конституции, работа над которым велась с марта текущего года. По словам президента, в новой Конституции были учтены не все предложения, но данный вопрос может быть поднят в ходе всенародного обсуждения.

«Вторая польская кампания». В День народного единства Лукашенко преподал урок истории © REUTERS, Shamil Zhumatov

Одним из спорных вопросов оказался вопрос о сохранении или отмены практики применения смертной казни.

«Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки, я думаю, что большинство за сохранение (смертной казни — ред.)», — сказал Лукашенко на заседании конституционной комиссии в Минске.

Вместе с тем президент согласился, что данный вопрос нужно вынести на отдельный референдум.

Смертная казнь в Белоруссии применяется в качестве наказания за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением человека жизни при отягчающих обстоятельствах. Она может быть назначена только мужчинам от 18 до 65 лет.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь.