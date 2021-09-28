Странами с самым независимым от политики интернет-пространством правозащитники назвали Исландию, Эстонию, Канаду и Коста-Рику, а вот Украину включили почти в конец списка рядом с Анголой и Эквадором.
По мнению исследователей, на Украине существует «манипуляция общественным мнением» в политических интересах государственной власти, а именно — преследование блогеров, авторов политического контента, а также лиц с оппозиционной позицией.
Отметили в Freedom House и законодательные инициативы Украины, усиливающие цензуру в сетевом пространстве, и деанонимизацию, то есть лишение интернет-анонимности.
Freedom House — неправительственная организация, финансируемая примерно на 80% правительством США и имеющая штаб-квартиру в Вашингтоне. Официально целью работы является исследование состояния политических и гражданских свобод в мире.
К слову, не так давно на Украине была разработана стратегия информационной безопасности страны сроком до 2025 года. Идею уже одобрили в Кабинете министров. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, заявил, что документ крайне важный, так как предусматривает «борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».