Международная организация Freedom House, занимающаяся изучением политических и гражданских свобод, составила рейтинг стран по степени свободы национального интернета. Украина в число продвинутых государств не попала, написала 28 сентября газета «КП в Украине»

Украинский синоптик предсказал погоду на предстоящую зиму и ответил, будет ли в Новый год снег © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По мнению исследователей, на Украине существует «манипуляция общественным мнением» в политических интересах государственной власти, а именно — преследование блогеров, авторов политического контента, а также лиц с оппозиционной позицией.

Отметили в Freedom House и законодательные инициативы Украины, усиливающие цензуру в сетевом пространстве, и деанонимизацию, то есть лишение интернет-анонимности.

Freedom House — неправительственная организация, финансируемая примерно на 80% правительством США и имеющая штаб-квартиру в Вашингтоне. Официально целью работы является исследование состояния политических и гражданских свобод в мире.

К слову, не так давно на Украине была разработана стратегия информационной безопасности страны сроком до 2025 года. Идею уже одобрили в Кабинете министров. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, заявил, что документ крайне важный, так как предусматривает «борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».