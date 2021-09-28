Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 сентября в ток-шоу «Свобода слова» на ICTV заявил, что после выборов в Германии, независимо от того кто станет канцлером страны, для Украины правящая коалиция сложится благоприятно

«Вчера я получил СМС из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю», — сообщил Кулеба.

Украина должна работать над «аппетитом» Запада к санкциям против России — Кулеба © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Также украинский дипломат заявил, что стране необходимо поработать над появлением «аппетитов» у западных партнеров к новым санкциям против России.

На выборах в парламент Германии 26 сентября победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7% голосов. Глава СДПГ Олаф Шольц заявил о намерении заключить коалицию с «Зелеными» и Свободной демократической партией.