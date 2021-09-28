«Вчера я получил СМС из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю», — сообщил Кулеба.
Глава МИД Украины отметил, что в состав правительства ФРГ, помимо Социал-демократической партии, скорее всего, войдут «Зеленые» и Свободная демократическая партия, которые положительно настроены по отношению к Украине.
Также украинский дипломат заявил, что стране необходимо поработать над появлением «аппетитов» у западных партнеров к новым санкциям против России.
На выборах в парламент Германии 26 сентября победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7% голосов. Глава СДПГ Олаф Шольц заявил о намерении заключить коалицию с «Зелеными» и Свободной демократической партией.