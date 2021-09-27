Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о консультациях президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина по поводу размещения войск НАТО на Украине. Об этом сообщает РИА Новости 27 сентября

Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Лукашенко о том, что размещение войск альянса на Украине не останется без ответа Белоруссии, и по этому поводу достигнут ряд договоренностей с Путиным.

«Президент Путин неоднократно говорил, что это (размещение войск НАТО на Украине — ред.) находится за гранью "красных линий"», — сообщил Песков.

Лукашенко заявлял, что на границе Белоруссии и Украины в последнее время обнаруживаются тайники с оружием. По словам лидера республики, Украина готовит диверсантов для спецопераций на территории Белоруссии.