Ранее СМИ распространили заявление Лукашенко о том, что размещение войск альянса на Украине не останется без ответа Белоруссии, и по этому поводу достигнут ряд договоренностей с Путиным.
«Президент Путин неоднократно говорил, что это (размещение войск НАТО на Украине — ред.) находится за гранью "красных линий"», — сообщил Песков.
Лукашенко заявлял, что на границе Белоруссии и Украины в последнее время обнаруживаются тайники с оружием. По словам лидера республики, Украина готовит диверсантов для спецопераций на территории Белоруссии.