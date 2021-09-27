Друг и бывший директор актера Андрея Панина Геннадий Русин принял участие в программе «Новые русские сенсации», где заявил, что следы предполагаемых убийц артиста ведут на Украину. Слова мужчины 26 сентября привел телеканал НТВ

«Оружие пролетариата»: Комаровский призвал навести порядок на Украине © Скриншот из видео Youtube Русин вспомнил, что накануне смерти друга написал ему, а получив в ответ на привычный вопрос «не такой, как обычно» смайлик, решил лично проверить, как дела у Панина, но нашел его уже мертвым в своей квартире.

«Я не криминалист, но тут не нужно быть криминалистом, чтобы проанализировать увиденное, понять, что человек не мог так талантливо себя убить, именно талантливо, да», — рассказал Русин.

По его словам, в помещении присутствовало огромное количество следов сопротивления, а также бутылки с водкой, которую, заверил экс-директор артиста, тот никогда не пил.

Судмедэксперты позже назвали причиной смерти отек мозга, наступивший в результате черепно-мозговой травмы, а также зафиксировали гематомы, осколки стекла в ранах и многочисленные ссадины.

В ходе программы Русин заявил, что страшная картина в доме Панина показалась ему знакомой, и позже он понял: подобное ему уже и правда доводилось видеть, ведь совсем недавно актер присылал ему фото со съемок нового фильма «Иллюзия страха».

На снимке он лежал лицом вниз в неестественной позе, ровно в такой же позже Русин и нашел его дома, но уже мертвого. По мнению мужчины, случившееся с его другом почти полностью дублирует происходившее с его героем в фильме: его поили водкой и жестоко избивали.

Русин уверен, что «ниточки» убийства Панина ведут на Украину, так как фильм производства именно этой страны, более того, автором сценария оказался экс-председатель СБУ Александр Турчинов, «тот самый "кровавый пастор", который потом станет одним из главарей Евромайдана».

Кроме всего прочего, уточнил Русин, последний вызов с телефона Панина был сделан с номера украинского режиссера, а незадолго до смерти артиста видели в одесском ночном клубе «Ибица» в окружении подозрительных людей.

Все это, уверен бывший директор артиста, не может не означать, что «следы предполагаемых убийц ведут на Украину».