Украинский боксер Александр Усик победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Об этом 26 сентября сообщает РИА-спорт

При этом, по прогнозам экспертов, Джошуа считался фаворитом встречи — он на 8 см выше и на 8,5 кг тяжелее Усика, также он опытнее украинского боксера.

Усик пришел на пресс-конференцию перед боем с Джошуа в облике киногероя © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Однако Усик выдал яркую и интенсивную борьбу и одержал верх в 12-раундовом поединке. Он был мобильнее и активнее более крупного соперника. После середины боя его преимущество стало очевидным.

У британца из-за гематомы еле открывался глаз, у Усика по лицу текла кровь из-за рассечения. После финальной атаки Усика поединок закончился со счетом 117-112, 116-112, 115-113 по судейским запискам в его пользу.

«Победа очень много значит для меня. Бой прошел именно так, как я ожидал. Были времена, когда Энтони сильно давил на меня, но ничего особенного. У меня не было цели отправить его в нокаут… Я много работаю с января. На это у меня ушло около полугода. Я скучаю по своим детям. Я хочу отправиться домой. Я не думаю о бое-реванше. Вы еще не видели лучшего Усика. Я могу быть намного лучше», — заявил украинский боксер.

Услышав о своей победе, Усик не сдержал слез, а потом станцевал гопак. После матча Джошуа поздравил соперника.