При этом, по прогнозам экспертов, Джошуа считался фаворитом встречи — он на 8 см выше и на 8,5 кг тяжелее Усика, также он опытнее украинского боксера.
Кроме того, на домашней арене Джошуа зрители болели за британца. Они стали свистеть во время исполнения гимна Украины и во время прохода Усика к рингу, а земляка встречали одобрительным рёвом.
Однако Усик выдал яркую и интенсивную борьбу и одержал верх в 12-раундовом поединке. Он был мобильнее и активнее более крупного соперника. После середины боя его преимущество стало очевидным.
У британца из-за гематомы еле открывался глаз, у Усика по лицу текла кровь из-за рассечения. После финальной атаки Усика поединок закончился со счетом 117-112, 116-112, 115-113 по судейским запискам в его пользу.
«Победа очень много значит для меня. Бой прошел именно так, как я ожидал. Были времена, когда Энтони сильно давил на меня, но ничего особенного. У меня не было цели отправить его в нокаут… Я много работаю с января. На это у меня ушло около полугода. Я скучаю по своим детям. Я хочу отправиться домой. Я не думаю о бое-реванше. Вы еще не видели лучшего Усика. Я могу быть намного лучше», — заявил украинский боксер.
Услышав о своей победе, Усик не сдержал слез, а потом станцевал гопак. После матча Джошуа поздравил соперника.