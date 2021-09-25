Отмечается, что американского дипломата, считающегося экспертом по постсоветскому пространству, готов приять замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
Ранее о возможном визите Нуланд в Россию рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он не стал отрицать факт ведения переговоров по поводу визита в страну внесенного Россией в черный список политика. Однако собеседник «Коммерсанта» говорит о приезде Нуланд как о решенном вопросе — она получит российскую визу.
Более того, если ранее сообщалось о том, что Нуланд приедет в ноябре, то теперь в переговорах фигурирует октябрь.
При этом Москва рассчитывает на взаимность и требует, чтобы США выдали визу специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову. Он отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен полететь в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи, но с осени 2019 года не может получить американскую визу.
Виктория Нуланд считается экспертом по постсоветскому пространству и главным русистом в американской администрации.
На Украине же она больше известна благодаря истории с печеньем на Майдане. Зимой 2013 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Нуланд прилетела в Киев и пошла на Майдан, где поговорила с участниками протеста, а также угостила их печеньем и бутербродами.
В 2019 году Нуланд уже обращалась за российской визой, но получила отказ. Посетить Россию она планировала для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS), которая проходила в Москве.
По словам российской стороны, политику отказали в визе, так как она находится в черном списке. Он является зеркальным ответом на персональные санкции со стороны США.