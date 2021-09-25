Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд с высокой долей вероятности получит российскую визу и сможет в ближайшее время посетить Москву. Об этом 25 сентября пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник

Отмечается, что американского дипломата, считающегося экспертом по постсоветскому пространству, готов приять замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Ранее о возможном визите Нуланд в Россию рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он не стал отрицать факт ведения переговоров по поводу визита в страну внесенного Россией в черный список политика. Однако собеседник «Коммерсанта» говорит о приезде Нуланд как о решенном вопросе — она получит российскую визу.

Более того, если ранее сообщалось о том, что Нуланд приедет в ноябре, то теперь в переговорах фигурирует октябрь.

Нуланд вход запрещён, или Добро пожаловать в Россию: дама с печеньками летит в Москву обсуждать Украину © East News, FOTOLINK/AP/Ivan Sekretarev Константину Воронцову. Он отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен полететь в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи, но с осени 2019 года не может получить американскую визу.

Виктория Нуланд считается экспертом по постсоветскому пространству и главным русистом в американской администрации.

На Украине же она больше известна благодаря истории с печеньем на Майдане. Зимой 2013 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Нуланд прилетела в Киев и пошла на Майдан, где поговорила с участниками протеста, а также угостила их печеньем и бутербродами.

В 2019 году Нуланд уже обращалась за российской визой, но получила отказ. Посетить Россию она планировала для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS), которая проходила в Москве.

По словам российской стороны, политику отказали в визе, так как она находится в черном списке. Он является зеркальным ответом на персональные санкции со стороны США.