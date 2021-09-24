Контрольный пакет акций телеканала «Первый Независимый» приобрел Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь», глава комитета парламента по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич, сообщила пресс-служба канала 24 сентября

«Первый независимый» был создан журналистами попавших под санкции каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK и позиционировался как независимый от каких-либо политических сил медиаресурс.

«Нестор Шуфрич откликнулся на просьбу журналистов о защите и поддержке и стал совладельцем телеканала "Первый Независимый"», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Вы преступники»: Шуфрич сцепился с Гончаренко в прямом эфире © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича / Перейти в фотобанк

При этом между депутатом и журналистами было подписано соглашение о невмешательстве в редакционную политику и журналистскую деятельность.

Шуфрич отметил, что решил приобрести канал в связи с нападками киевского режима на СМИ, в частности.

«Действия Службы Безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключение их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, а также как давление на свободу слова», — подчеркнул Шуфрич.

По его словам, он осознает все риски, которые связаны с этим решением и не имеет «никаких финансовых интересов с Российской Федерацией».