«Первый независимый» был создан журналистами попавших под санкции каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK и позиционировался как независимый от каких-либо политических сил медиаресурс.
«Нестор Шуфрич откликнулся на просьбу журналистов о защите и поддержке и стал совладельцем телеканала "Первый Независимый"», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняется, Шуфрич стал владельцем 60%, доля творческого коллектива составляет 40%.
При этом между депутатом и журналистами было подписано соглашение о невмешательстве в редакционную политику и журналистскую деятельность.
Шуфрич отметил, что решил приобрести канал в связи с нападками киевского режима на СМИ, в частности.
«Действия Службы Безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключение их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, а также как давление на свободу слова», — подчеркнул Шуфрич.
По его словам, он осознает все риски, которые связаны с этим решением и не имеет «никаких финансовых интересов с Российской Федерацией».