На фестивале показали видеообращение Зеленской, которое было записано заранее в Пекинском международном выставочном центре Yanqi Lake.
«Я верю, что кино- и телеиндустрия откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве… BJIFF станет не только прекрасным примером углубленного обмена мнениями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной», — сказала Зеленская.
Она также рассказала, что в эти дни в Китае показывают классическое «украинское кино» — «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, «Каменный Крест» Леонида Осика, «Белая птица с черной отметиной» и «Ночь на Ивана Купала» Юрия Ильенко. Примечательно, что все эти картины были сняты еще в советское время.
Основной темой фестиваля в этом году стало 100-летие основания Коммунистической партии Китая. Фестиваль спонсируется правительством муниципалитета Китая.