Первая леди Украины Елена Зеленская стала почетной гостьей и открыла кинофестиваль в Пекине, посвященный 100-летию Коммунистической партии Китая. Об этом 23 сентября сообщило агентство «Украинские новости»

На фестивале показали видеообращение Зеленской, которое было записано заранее в Пекинском международном выставочном центре Yanqi Lake.

«Я верю, что кино- и телеиндустрия откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве… BJIFF станет не только прекрасным примером углубленного обмена мнениями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной», — сказала Зеленская.

Инвестиции и публичные расстрелы: зачем «Слугам народа» ориентация на Китай © РИА Новости, Анна Раткогло / Перейти в фотобанк Сергея Параджанова, «Каменный Крест» Леонида Осика, «Белая птица с черной отметиной» и «Ночь на Ивана Купала» Юрия Ильенко. Примечательно, что все эти картины были сняты еще в советское время.

Основной темой фестиваля в этом году стало 100-летие основания Коммунистической партии Китая. Фестиваль спонсируется правительством муниципалитета Китая.