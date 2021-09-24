«Аэрофлот» и «Газпром нефть» будут совместно развивать производство устойчивого авиационного топлива, применение которого позволяет снизить выбросы углекислого газа до 80% по сравнению с обычным авиационным топливом. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба «Газпром нефти»

На берегу Одессы в очередной раз разлилось топливо: пятно достигло пляжа © РИА Новости, / Перейти в фотобанк соглашение уже подписали.

Основной площадкой для исследований станет технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов отметил, что за последние 10 лет обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили снизить карбоновый след на 30%, подписанное соглашение — «следующий важный шаг в повышении экологической эффективности».

О том, что «Аэрофлот» и «Газпром нефть» обсуждают соглашение о поставках «зеленого» авиатоплива, стало известно в конце августа. Интерес компании к такому топливу может быть связан с тем, что Международная организация гражданской авиации с 2027 года собирается взимать плату за выбросы оксида углерода.