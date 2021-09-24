Соответствующее соглашение уже подписали.
Основной площадкой для исследований станет технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге.
Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов отметил, что за последние 10 лет обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили снизить карбоновый след на 30%, подписанное соглашение — «следующий важный шаг в повышении экологической эффективности».
О том, что «Аэрофлот» и «Газпром нефть» обсуждают соглашение о поставках «зеленого» авиатоплива, стало известно в конце августа. Интерес компании к такому топливу может быть связан с тем, что Международная организация гражданской авиации с 2027 года собирается взимать плату за выбросы оксида углерода.