Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» установила на площади Конституции возле Рады агитационную сцену и организовала митинг против политического преследования Виктора Медведчука. Об этом 23 октября сообщает «Интерфакс-Украина»

Под Радой начинается многотысячный митинг против власти © из открытых источников

«Большие группы людей с флагами ОПЗЖ стоят в Мариинском парке, недалеко от здания парламента. Для того чтобы пройти к парламенту со стороны гостиницы "Киев" по улице Грушевского, необходимо пройти через коридор длиной около ста метров из представителей Нацгвардии», — говорится в сообщении.

Правительственный квартал усилен охраной, поскольку кроме партии Медведчука на митинг также вышли общественная организация «Конституционно-правовой конгресс» и либертарианское движение «Свободная нация». Суть акции «Черная метка 5600» заключается в информировании депутатов и граждан Украины о рисках, которые заложены в «ресурсном» законопроекте.

Кроме того, возле здания украинского парламента проходит акция движения предпринимателей «SaveФОП» — «Сохраните упрощенную систему налогообложения!».

Ранее сообщалось, что после столкновений с правоохранителями был задержан лидер «SaveФОП» Сергей Доротич.

В мае СБУ пришла с обыском в дома Виктора Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.