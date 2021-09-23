Во Франции раздаются голоса о том, что нужно больше ориентироваться на себя и укреплять безопасность своих границ, а не границ НАТО, которым руководит США. Но никто сейчас во официально не выступит с предложением наладить отношения с Россией, рассказала редактор российского филиала французской газеты «Юманите» Олеся Орленко в интервью Украина.ру

Олеся Орленко: Франция понимает, что нужно бросить США и уйти к России, но французское политическое поле зачищено © vk.com, Олеся Орленко

Только представители Компартии Франции говорят о том, что нужно полностью перестроить геополитическую картину мира и выстроить новую систему коллективной европейской безопасности, что невозможно без России как неотъемлемой части европейского континента, уточнила эксперт.

«Хотя сейчас сложилась ситуация, когда по отдельным высказываниям политиков, противоречащим официальной риторике, видно, что все прекрасно понимают важную роль России. Это видно и по тому, что парламентская комиссия делала официальный доклад об угрозе ультраправых организаций на Украине. Это и видно и по ситуации с российской вакциной, когда европейское агентство не дает разрешение на ее использование, но целый ряд научных публикаций подтверждают, что эта вакцина не хуже других», — указала Орленко.

То есть все прекрасно понимают необходимость хороших отношений с Россией, но не все осмеливаются это озвучивать, заключила собеседница издания.

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