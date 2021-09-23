Ранее Франция отменила торжества по случаю военного праздника в своем посольстве в США после того, как из-за американцев Париж лишился многомиллиардного контракта на поставку подлодок Австралии. В связи с этим некоторые эксперты заговорили о том, что Франция готова активизировать отношения с Китаем и Россией.
Только представители Компартии Франции говорят о том, что нужно полностью перестроить геополитическую картину мира и выстроить новую систему коллективной европейской безопасности, что невозможно без России как неотъемлемой части европейского континента, уточнила эксперт.
«Хотя сейчас сложилась ситуация, когда по отдельным высказываниям политиков, противоречащим официальной риторике, видно, что все прекрасно понимают важную роль России. Это видно и по тому, что парламентская комиссия делала официальный доклад об угрозе ультраправых организаций на Украине. Это и видно и по ситуации с российской вакциной, когда европейское агентство не дает разрешение на ее использование, но целый ряд научных публикаций подтверждают, что эта вакцина не хуже других», — указала Орленко.
То есть все прекрасно понимают необходимость хороших отношений с Россией, но не все осмеливаются это озвучивать, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.