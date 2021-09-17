Во Франции понимают, что нужно полностью перестроить геополитическую мира и выстроить новую систему коллективной европейской безопасности, что невозможно без России как неотъемлемой части европейского континента, считает редактор российского филиала французской газеты «Юманите» Олеся Орленко

Олеся Орленко: «Жёлтые жилеты» во Франции - не украинский Майдан, ничего общего © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Украина.ру

Франция отменила торжества по случаю военного праздника в своем посольстве в США после того, как из-за американцев Париж лишился многомиллиардного контракта на поставку подлодок Австралии. Торжественные мероприятия по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения — решающей морской битвы в войне за независимость США, когда французский флот помог американцам в борьбе с Великобританией — были намечены на пятницу, 17 сентября. На них должен был присутствовать высокопоставленный представитель ВМС Франции, приехавший в Вашингтон, но теперь он вернется в Париж досрочно.

- Олеся, это все-таки показуха или это действительно может привести к резкому ухудшению отношений между Францией и США?

— Отказ участвовать в памятных мероприятиях — это больше эмоциональная реакция самого министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана. Но это в любом случае уникально. Ле Дриан известен всем как опытный дипломат, который даже в выступлениях в парламенте или правительстве не позволяет себе жестких высказываний. Никто не ожидал, что он откажется от парада, назовет эту ситуацию «ударом в спину» и скажет, что Байден ведет себя как Трамп. То есть во Франции это все было воспринято крайне негативно.

На самом деле в очередной раз наглядно показывает роль Франции в сложившейся геополитической картине мира такой, какой ее видят в США. Да, Франция при новом президенте пытается позиционировать себя независимым игроком в Европе и центром притяжения Евросоюза и даже конкурировать с Германией. Макрон даже заявлял о создании альтернативной системы безопасности. Понятно, что принципы существования новой системы безопасности не противоречат принципам НАТО, но такие заявления звучат от президента страны и подобные заявления у него все-таки есть.

Но Франция участвует во всех мероприятиях не только НАТО, но и США, в том числе и в Юго-Восточной Азии. Например, в последних крупных натовских учениях принимало участие две жемчужины французского флота (авианосец и фрегат) и это стоило очень дорого. Даже министр обороны говорил, что на эти учения обошлись в большую сумму денег в условиях кризиса, когда в стране происходят серьезные социальные пертурбации и полно более актуальных проблем. И такие непопулярные решения свидетельствуют о том, что Франция находится в зависимом положении. И то, что Байден может простым росчерком пера изменить один контракт и навязать другой, а правительство не самой маленькой Австралии на это согласилось — унизительно.

Для США это Индо-Тихоокеанский регион становится одним из основных еще со времен Обамы. НАТО считает Россию и Китай главной мировой угрозой. И в этом регионе еще произойдет много событий. Просто Франция, как и Британия, оказалась заложницей этой политики США по своей вине.

- Как этот скандал сложится на внутренней ситуации во Франции?

— Отказ от контрактов с французской компании Naval Group, которая должна была поставлять неядерные подлодки, обернулся большими финансовыми потерями в 53 млрд евро. И это же не просто прибыль. Речь идет о зарплате и прочих выплатах рабочим, которые теперь оказались без работы. Профсоюз компании уже призывает к забастовке с требованием изыскать средства без увольнений и сокращений. Так что предприятию придется оплачивать политическую неудачу французского правительства.

Понятно, что сама по себе забастовка 650 человек не создаст особых проблем для французского правительства. Но они вольются в общую волну недовольных и это будет очередной причиной нестабильности внутри Франции.

Кроме того, активизировались экологи и пацифисты. В 2017 году они как раз представили программу ядерного вооружения, который получил Нобелевскую премию мира. И разработчики этой программы тоже раскритиковали это решение, и это будет играть негативную имиджевую роль.

- Можно ли сделать внешнюю политику Франции более независимой, чтобы они меньше ориентировались на Вашингтон и Брюссель, и больше — на Россию и Китай?

— Во Франции раздаются голоса о том, что нужно больше ориентироваться на себя и укреплять безопасность своих границ, а не границ НАТО, которым руководит США, не втягиваясь в конфликты, которые Франции не нужны. Но никто сейчас во Франции официально не выступит с предложением наладить отношения с Россией. Это делают только представители Компартии Франции, говоря о том, что нужно полностью перестроить геополитическую мира и выстроить новую систему коллективной европейской безопасности, что невозможно без России как неотъемлемой части европейского континента.

Хотя сейчас сложилась ситуация, когда по отдельным высказываниям политиков, противоречащим официальной риторике, видно, что все прекрасно понимают важную роль России. Это видно и по тому, что парламентская комиссия делала доклад официальный доклад об угрозе ультраправых организаций на Украине. Это и видно и по ситуации с российской вакциной, когда европейское агентство не дает разрешение на ее использование, но целый ряд научных публикаций подтверждают, что эта вакцина не хуже других.

То есть все прекрасно понимают необходимость хороших отношений с Россией, но не все осмеливаются это озвучивать.

- В 2022 году во Франции будут президентские выборы. Есть ли нам смысл болеть за Мари Ле Пен или за кого-то еще?

— За Мари Ле Пен точно болеть не нужно. Это ложное представление о том, что она является союзницей Россией или будет защищать интересы рабочих. Достаточно просто посмотреть не на риторику, а на реальные поступки членов ее партии и ее окружения по душещипательным вопросам для западной и российской аудитории.

Петр Акопов: США не хотят войны, особенно на два фронта - с Россией и Китаем © Facebook, Петр Толстой

Поэтому, возвращаясь к первому вопросу, скажу, что этот поступок Байдена не приведет к разрыву отношений. Это повод для скандала, но я больше чем уверена, что как всегда это все сойдет на нет и договоренности будут достигнуты. Единая натовская семья не будет расшатана. Байден это сделал, потому что он знал, что он может это сделать. Если бы этот шаг нес какой-то риск, он бы этого не сделал. Он достаточно опытный политик и у него достаточно опытная команда. А так США получили деньги, геополитическое влияние и создание «нового НАТО».

Лично я считаю, что в этой ситуации лучше всего был бы приход к власти коммунистов. Но боюсь, что это не случится. Хотя лично я информационно всячески будут содействовать тому, чтобы в России как можно больше узнали об этой альтернативе.

- Переходим к Украине. Президент Польши ранее заявил, что Евросоюзу нужно дать конкретную перспективу вхождения в Евросоюз и перестать ее держать за «порогом клуба избранных». До этого президент Эстонии говорила об огромных внутренних проблемах Украины и заявляла, что ей для вступления в ЕС потребуется 20 лет. А что во Франции думают об Украине в ЕС и вообще о перспективах этого объединения?

— Я уже упоминала о парламентской комиссии по Украине, и реакция на это комиссию со стороны того же Ле Дриана была минимальной. Хотя люди приехали, посмотрели, на это потратили деньги, и их сложно заподозрить в предвзятости. Их доклад должен был привести к пересмотру французской политики, но этого не произошло.

Вообще во Франции очень мало СМИ, которые могут транслировать точку зрения, независимую от официального мейнстрима. А французский мейнстрим мало чем отличается от мейнстрима Евросоюза: для них Украина — это страна, которая «борется» с Россией и движется к демократии. Там даже можно встретить публикации о том, что на Украине растет ВВП. Хотя понятно, что рост ВВП за счет роста благосостояния кучки граждан — не показатель. Но эту тему обсуждать не будут. Для них важна «угроза» тандема России и Китая.

Во Франции простые люди читают газеты и слушают радио, получая информацию только из мейнстримовских источников. Мало кто владеет русским языком и мало кто знает, где находится Украина и есть ли у нее граница с Россией. Общий тренд СМИ — представление украинских СМИ в выгодном свете для политиков, которые принимают эти решения, чтобы не было критики этих решений.

Проблема в том, что политики во Франции меньше всего думают о своей стране и своем народе. Для них главное — остаться в мейнстриме и сохранить политическую карьеру. Это не значит, что там нет достойных политиков, но допускались до управления люди определенного склада ума и характера.

Конечно же, коммунисты предлагают выйти из НАТО, и они прекрасно понимают, что происходит на Украине. Та же газета L'Humanité одна из немногих, которая объективно пишет о внутреннем расколе на Украине, и что именно это является главной проблемой. Для Франции это тоже актуально, потому что во Франции раскол тоже есть.

Что могут делать простые люди? Искать информацию. Но не ту, которая вызывает эмоциональный отклик, а читать и думать над тем, что нам пытаются сказать.

- Если предположить, что во Франции будут действовать сотни таких телеканалов, как RT, и французы получать объективную информацию, выйдут ли они на улицы с требованием снять антироссийские санкции или дипломатически изолировать Украину?

— Да, как только до народа будет доведена эта информация, реакция будет. Тут дело даже не в том, чтобы запустить российские каналы. России нужно адекватно работать с французской прессой, не навязывая свою точку зрения, а организовывая международный диалог. Нужно приглашать сюда разных журналистов разной политической направленности, а не только тех, кто близок к нам идеологически. Нужно уметь их слушать и не ждать, что кто-то из них скажет наше мнение. И следить, чтобы результаты этого диалога не исказились.

Бытует такое мнение, что нам нужно заниматься только тем, что происходит в России, и не лезть в дела Франции. Это очень ошибочное мнение. Будущее диалога и геополитики зависит от отношений, которые складываются между простыми людьми, потому что правительство не может не учитывать общественное мнение. Да, общество находится под влиянием политиков и СМИ, но оно тоже может влиять на СМИ и на политиков.

Добавлю, что интерес той или иной страны к России зависит от взаимного интереса России к этой стране. Одно без другого невозможно.