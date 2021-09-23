Любые резкие шаги, которые будет предпринимать президент Украины Владимир Зеленский, не будут с восторгом восприняты Белым домом, поскольку могут только осложнить выработку целого ряда направлений внешней политики администрации Джо Байдена. Об этом рассказал президент Центра глобальных интересов (США) Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского в США, где он встречался с американским президентом Джо Байденом. В итоговых заявлениях, что американских, что украинских, наблюдатели нашли упоминание нормандского формата, а вот упоминания Минских соглашений нет. Некоторые эксперты интерпретировали это таким образом, что американцы разрешили украинцам Минские соглашения не соблюдать. Мало того, они считают, что Зеленскому, таким образом, выдана индульгенция на наступление на Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что после Афганистана у Байдена нет политического времени для каких-либо агрессивных шагов союзников США.

«На встрече в Белом доме Зеленскому было сказано сконцентрироваться на внутренних проблемах, решить то, что было договорено до этого: от коррупции до экономических реформ. И погодить с какой-либо активизацией на восточном направлении. Никакого резона Зеленскому не слушать таких советов нет», — констатировал Злобин.

Единственное позитивное, что Зеленский привёз из Вашингтона, — это уверенность, что на следующих президентских выборах на Украине Белый дом будет ставить на него, но не потому, что действующий украинский президент проявил удивительную эффективность, а скорее потому, что Вашингтон пока не видит другой альтернативы, заключил собеседник издания.

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