Анна Ревякина в беседе с американо-российским политологом Николаем Злобиным о возможной эскалации конфликта в Донбассе и о том, как украинцам заставить Америку раскошелиться

Американский эксперт объяснил, какой итог встречи с Байденом можно будет считать успехом Зеленского © РИА Новости, пресс-служба президента Украины - Николай, как Вы оцениваете встречу американского и украинского лидеров в Вашингтоне? О ней всё ещё продолжают активно говорить. Хотя прошло уже две недели. Это действительно был прорыв? Именно так пытаются преподнести итоги встречи украинские СМИ.

— То, что Белый дом дважды откладывал встречу с Владимиром Зеленским, в итоге сыграло как пиар этой встречи. Если бы она прошла в запланированное время, о ней бы говорили полдня, а так это растянулось, и фамилия Зеленского звучала в СМИ в связи с встречей в Белом доме более часто.

Ожидать большого прорыва от этой встречи было наивно, если кто ожидал, хотя бы потому, что Джо Байден оказался в тяжёлой ситуации, имея дело с несколькими серьёзными кризисами одновременно. Крайне плохо организованный вывод вооружённых сил из Афганистана, этого самого по себе хватило бы для того, чтобы президент оказался в кризисной ситуации. Но мало этого, так ещё на Америку обрушился самый сильный ураган за многие десятилетия. Подготовка к нему и ликвидация последствий отняли у Байдена огромное количество времени и усилий.

Большие по масштабу пожары, которые охватили Соединённые Штаты Америки, тоже добавили к тому кризису, в котором уже находился президент США. Противостояние с Конгрессом по поводу трёх с половиной триллионного «плана Байдена» по инвестициям в инфраструктуру Соединённых Штатов Америки, голосование по которым должно пройти в сентябре.

Уход Америки. США натворили дел на Украине, а теперь оставляют её на произвол судьбы © REUTERS, Gleb Garanich

И наконец, пакет законов, который принял штат Техас, от фактического запрета абортов до изменения технологии голосования, поставили Белый дом в непростую ситуацию, когда у президента нет больших возможностей повлиять на эти решения. Однако повлиять надо, так как есть опасность, что ближайшие к Техасу штаты, его соседи, могут принять аналогичные законы, что ударит по избирательным шансам демократов, и ответственность будет тоже лежать на Байдене.

И кризис, в котором оказался демократический губернатор Калифорнии, тоже потребовал и требует до сих пор внимания Белого дома. Потеря демократами губернаторского кресла в Калифорнии будет рассматриваться как слабость Байдена. То есть более неудачного времени для встречи с президентом Украины трудно было представить. Удивительно, что встреча вообще прошла в относительно согласованные сроки. Поэтому на этом фоне то, что Байден не перенёс встречу с Зеленским на более позднюю осень, надо воспринимать, как относительно позитивный сигнал.

— Какое впечатление сложилось в Вашингтоне от встречи двух президентов?

— В Вашингтоне сложилось впечатление, что Украина не предложила ничего такого, что было бы с восторгом воспринято администрацией Белого дома. На мой взгляд, ни тому, ни другому президенту не хватило политического времени для серьёзной системной фундаментальной подготовки к встрече. Америка продолжает находиться в состоянии пересмотра своей внешнеполитической доктрины, многие приоритеты в ближайшей и среднесрочной перспективе не определены. Ровно через год предстоят очень важные и для Байдена, и для республиканцев выборы в Конгресс, от которых будет зависеть в немалой степени обозримое будущее Соединённых Штатов Америки и место самого Байдена после 2024 года, а также роль, которую выберет себе Дональд Трамп и его сторонники. Поэтому ожидать, что Байден в этих условиях даст серьёзные обещания не стоило.

Кроме того, смена политического лидерства в Германии, очередной кризис в Евросоюзе тоже не допустили формирование единой позиции по многим вопросам, включая Украину. Наконец Байдену пора определиться в отношении политики на российском направлении. Время для её выработки у него заканчивается, и пока в Вашингтоне она повисла в воздухе. Поэтому Украина, которая в немалой степени зависит от этого вопроса, тоже вольно или невольно повисла в воздухе. В целом можно сказать, что в Америке сегодня нет определённой политики в отношении постсоветского пространства, будь то Украина, Средняя Азия или Южный Кавказ. Джо Баден запаздывает по сравнению со своими обещаниями с окончательной выработкой китайского направления своей политики, поэтому встречу с Владимиром Зеленским нельзя было рассматривать как поворотный момент. Она скорее могла носить пристрелочный предварительный характер. В идеале через полтора-два года эту встречу надо повторить.

— Как вы считаете, возможна ли эскалация конфликта на Донбассе? Этот вопрос очень беспокоит донбассовцев, уставших жить в подвешенном состоянии.

— Любые договорённости, которые были приняты на этой встрече в любом случае надо воспринимать как временные, и подождать результатов ноябрьских выборов следующего года. В этой ситуации мне кажется, что любые резкие шаги, которые будет предпринимать Зеленский, не будут с восторгом восприняты Белым домом, поскольку могут только осложнить выработку целого ряда направлений внешней политики администрации Байдена.

Николай Злобин о встрече Меркель—Байден и ее последствиях для Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Единственное позитивное, что Зеленский привёз из Вашингтона, — это уверенность, что на следующих президентских выборах на Украине Белый дом будет ставить на него. Но не потому, что действующий украинский президент проявил удивительную эффективность, а скорее потому, что Вашингтон пока не видит другой альтернативы. Да и искать эту альтернативу у Вашингтона большой политической воли нет. Конечно, эта альтернатива может появиться сама внутри Украины, и Вашингтон будет её оценивать. Тогда у Зеленского могут быть проблемы. Но сама эту альтернативу администрация Бадена искать не будет.

Зеленский сегодня вполне устраивает Соединённые Штаты Америки. Если Зеленскому и его команде нужна помощь Вашингтона, то Вашингтону тоже кое-что нужно от Зеленского. А именно, чтобы он не сильно осложнял жизнь администрации Байдена. Не создавал американскому президенту новых проблем, не заставлял тратить политический капитал на купирование проблем, созданных украинским руководством, в том числе и на восточном направлении. Любые действия такого рода будут восприняты Вашингтоном с неприятным удивлением и непониманием. Всему своё время.

— Байден сказал, что Америка тратила в Афганистане 300 миллионов долларов в день. В этот раз Украине на всю военную помощь американцы отмерили всего 60 миллионов. Почему так мало? Этому есть объяснение?

— Афганистан был проектом предыдущих администраций. Байден на всём протяжении своей политической карьеры не был большим сторонником раздачи американских денег направо и налево. Напротив! Он не раз говорил о том, что такая помощь может привести к тому, что те или иные сраны подсядут на крючок американской финансовой помощи, расслабятся и откажутся от тех жёстких и неприятных решений, которые им надо принимать самостоятельно.

Кормить Украину Вашингтон не будет. Но если Вашингтон увидит, что Украина энергично двинулась в сторону серьёзной борьбы с коррупцией и глубоких экономических реформ, то Вашингтон раскошелится гораздо больше.