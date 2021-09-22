По словам Пескова, к сожалению, что бы ни произошло на Украине, никто из местных действующих политиков не в состоянии исключить российского следа.
«Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Утром 22 сентября в Киевской области обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В автомобиль попало не менее десяти пуль, пострадал водитель Шефира.
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в числе версий причины покушения на помощника Зеленского назвал и «российский след».