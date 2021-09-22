Домыслы о «российском следе» в покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира не имеют ничего общего с реальностью. Об этом 22 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Шефир уверен, что стреляли в него, но попали в водителя - Арахамия © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Утром 22 сентября в Киевской области обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В автомобиль попало не менее десяти пуль, пострадал водитель Шефира.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в числе версий причины покушения на помощника Зеленского назвал и «российский след».