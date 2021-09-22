В декабре 2015 года артист отказался сниматься в российских фильмах и сериалах, кроме этого он сменил место жительства, переехав в Одессу. Сейчас, по словам актера, он работает с украинскими и европейскими режиссерами и ждет восстановления отношений между Киевом и Москвой.
«Врать не буду, я это очень больно переживал. У меня папа с Алтая, старшая сестра в Москве, я в Москве все лучшее сыграл, о чем тут восьмой год говорю, но меня как будто не слышат и только спрашивают: "Так ты не поедешь в Россию?" Я бескрайне устал каждый день — восемь лет! — говорить про политику», — сказал актер.
Горбунов подчеркнул, что регулярно получает предложения о работе от российских представителей киноиндустрии, однако утверждает, что не сможет сниматься в Москве до тех пор, пока ситуация между странами не наладится.
«Я играть не смогу в этом состоянии — я же не робот. Если в России произойдет такой же трабл, как у нас, половина не вынесет. Не всех же возьмут в политику и в рекламу», — заявил Горбунов.
Ранее артист подчеркивал, что выступает категорически против черного списка, запрещающего российским деятелям культуры въезд в его страну. Горбунов не скрывает, что дружит с российскими коллегами Сергеем Гармашем и Михаилом Ефремовым и не готов отказаться от общения с ними из-за политики.
Горбунов снимался в таких фильмах как «12», «Графиня де Монсоро», «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и сериалах «Курсанты», «Шулер».