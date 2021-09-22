Народный артист Украины Алексей Горбунов 21 сентября дал интервью изданию Sobesednik.ru, в котором рассказал, что все свои лучшие роли сыграл в России, но сниматься в Москве больше не будет до тех пор, пока отношения между странами, заставляющие его страдать и мучиться, не наладятся

Обнародован гонорар Усика за бой с Джошуа © Александр Усик/Инстаграм

«Врать не буду, я это очень больно переживал. У меня папа с Алтая, старшая сестра в Москве, я в Москве все лучшее сыграл, о чем тут восьмой год говорю, но меня как будто не слышат и только спрашивают: "Так ты не поедешь в Россию?" Я бескрайне устал каждый день — восемь лет! — говорить про политику», — сказал актер.

Горбунов подчеркнул, что регулярно получает предложения о работе от российских представителей киноиндустрии, однако утверждает, что не сможет сниматься в Москве до тех пор, пока ситуация между странами не наладится.

«Я играть не смогу в этом состоянии — я же не робот. Если в России произойдет такой же трабл, как у нас, половина не вынесет. Не всех же возьмут в политику и в рекламу», — заявил Горбунов.

Ранее артист подчеркивал, что выступает категорически против черного списка, запрещающего российским деятелям культуры въезд в его страну. Горбунов не скрывает, что дружит с российскими коллегами Сергеем Гармашем и Михаилом Ефремовым и не готов отказаться от общения с ними из-за политики.

Горбунов снимался в таких фильмах как «12», «Графиня де Монсоро», «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и сериалах «Курсанты», «Шулер».