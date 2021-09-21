«На мой взгляд, спикер сегодня открыто тормозит ключевые инициативы президента. Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но со стороны это выглядит именно так — тормозит в интересах определенных лиц… К Разумкову нет претензий уголовного плана», — сказал Подоляк.
При этом он отметил, что есть фундаментальные разногласия с партией «Слуга народа».
Ранее глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко прямо сказал о том, что высказывания и действия Разумкова идут вразрез с политической силой власти.
Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам Украины, чтобы они проверили информацию о сборе голосов за его отставку с дополнительной финансовой мотивацией депутатов.
Кроме того, спикер анонсировал переход проведения Согласительного совета в другой формат со следующей пленарной недели в связи с тем, что фракции не согласились с повесткой дня в последний момент. Он отметил, что особенно неожиданно это было со стороны фракции «Слуга народа».