Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков тормозит ключевые инициативы президента Украины Владимира Зеленского в интересах определенных лиц. Об этом 21 сентября заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию «Главком»

«На мой взгляд, спикер сегодня открыто тормозит ключевые инициативы президента. Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но со стороны это выглядит именно так — тормозит в интересах определенных лиц… К Разумкову нет претензий уголовного плана», — сказал Подоляк.

При этом он отметил, что есть фундаментальные разногласия с партией «Слуга народа».

«Ищут верного и лояльного»: соцсети о политических перспективах Дмитрия Разумкова © Дмитрий Разумков/Инстаграм Александр Корниенко прямо сказал о том, что высказывания и действия Разумкова идут вразрез с политической силой власти.

Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам Украины, чтобы они проверили информацию о сборе голосов за его отставку с дополнительной финансовой мотивацией депутатов.

Кроме того, спикер анонсировал переход проведения Согласительного совета в другой формат со следующей пленарной недели в связи с тем, что фракции не согласились с повесткой дня в последний момент. Он отметил, что особенно неожиданно это было со стороны фракции «Слуга народа».