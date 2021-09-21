Евросоюз «подавится», если примет Украину в свои ряды, поскольку страна слишком большая и с огромным количеством проблем. Об этом 20 сентября в интервью украинскому изданию «Вести» заявил экс-шоумен и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо

От Украины ждут только проблем: латвийский посол объяснил, почему Киев не берут в ЕС © REUTERS, Jonathan Ernst

При этом он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель предлагает накрыть все «единым колпаком в ЕС, чтобы решить проблему».

«И может быть, тогда там будет спокойно. Но в случае с нами так не получится: ЕС "подавится", потому что мы слишком большие, с огромным количеством проблем. Единственный выход для Евросоюза — это помочь Украине потушить конфликт на Донбассе, потому что мы находимся очень близко к ним. Европейцы боятся этого, и я надеюсь, что этот страх сыграет нам на руку», — заявил он.

Ранее Сивохо заявил, что жители ЛНР и ДНР выступают за замораживание конфликта из-за страха новых активных военных действий.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.