«Мы приступили к работе после того, как руководство Минреинтеграции представило свой документ. Мы изучили все 100 страниц (на то время первой версии), и мягко говоря, были шокированы… Разрабатывая стратегию, мы параллельно работали над правками к "законопроекту о переходном периоде" Минреинтеграции. В итоге все наработки мы смогли оформить в отдельный, альтернативный, документ», — объяснил Сивохо.
Что касается документа Минреинтеграции, по словам политика, там прописано все так, будто Киев с боями зашел на чужую территорию, освободил ее и начал вести себя как полноправный хозяин. Он отметил, что все жители понижаются в правах, усложняется процесс амнистии и украинские власти «ведут себя как диктаторы».
Сивохо предложил отвести на переходный период пять лет «с даты восстановления территориальной целостности Украины». Но об этом, по его мнению, должны договориться дипломаты и найти выход.
Ранее Сивохо заявлял, что жители ЛНР и ДНР выступают за замораживание конфликта из-за страха новых активных военных действий.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.