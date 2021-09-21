Экс-шоумен и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что его команда готовит альтернативный законопроект о переходном периоде Донбасса, передает 20 сентября «Вести»

«Уж лучше как в Приднестровье»: Сивохо сделал заявление о Донбассе © Facebook Руслана Бортника

Что касается документа Минреинтеграции, по словам политика, там прописано все так, будто Киев с боями зашел на чужую территорию, освободил ее и начал вести себя как полноправный хозяин. Он отметил, что все жители понижаются в правах, усложняется процесс амнистии и украинские власти «ведут себя как диктаторы».

Сивохо предложил отвести на переходный период пять лет «с даты восстановления территориальной целостности Украины». Но об этом, по его мнению, должны договориться дипломаты и найти выход.

Ранее Сивохо заявлял, что жители ЛНР и ДНР выступают за замораживание конфликта из-за страха новых активных военных действий.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.