По сообщениям СМИ, Остап пошел на крайний шаг из-за отключения электроэнергии в его доме. В требования суицидента входила отставка Гриневецкого, но губернатор хотя и встретился с Остапом, но в отставку уходить отказался.
«Я — АТОшник, защищаю Украину, а губернатор не защищает», — заявил Остап и вскоре спустился обратно в кабинет.
Ранее на Украине происходили серии инцидентов, связанных с участниками "АТО" и членами украинских военных формирований в Донбассе.
Так, в августе в Кривом Роге бывший военнослужащий подорвал гранату, угрожая правоохранителям. В квартире участника "АТО" обнаружили боеприпасы.
Снайпер Алексей Белько в 2019 году угрожал взорвать мост Метро в Киеве и открыл огонь по полицейским. В том же году АТОшник Сергей Барс взорвал гранату у себя в квартире.
Ранее бывший главный психиатр Минобороны Украины полковник Олег Друзь заявлял, что 93% участников "АТО" являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.