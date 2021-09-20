Участник так называемой АТО ("Антитеррористическая операция" - так киевский режим называл гражданскую войну в Донбассе - ред.) по имени Остап, переселенец с Донбасса, угрожая суицидом вынудил губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого вернуться из командировки, сообщают 20 сентября местные СМИ

Бывший атошник с гранатой и другие. Захваты зданий и заложников в истории Украины © Денис Монастырский/Facebook

«Я — АТОшник, защищаю Украину, а губернатор не защищает», — заявил Остап и вскоре спустился обратно в кабинет.

Ранее на Украине происходили серии инцидентов, связанных с участниками "АТО" и членами украинских военных формирований в Донбассе.

Так, в августе в Кривом Роге бывший военнослужащий подорвал гранату, угрожая правоохранителям. В квартире участника "АТО" обнаружили боеприпасы.

Снайпер Алексей Белько в 2019 году угрожал взорвать мост Метро в Киеве и открыл огонь по полицейским. В том же году АТОшник Сергей Барс взорвал гранату у себя в квартире.

Ранее бывший главный психиатр Минобороны Украины полковник Олег Друзь заявлял, что 93% участников "АТО" являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.