Королева рассказала, что после неудачного ЭКО, с помощью которого они с супругом хотели родить второго ребенка, у нее остались замороженные яйцеклетки, одну из которых она подарила своему хорошему другу с нетрадиционной ориентацией. Артистка уточнила, что мужчина переехал с Украины в США, где смог разбогатеть, работая в IT-сфере.
Сложив всю имеющуюся информацию, журналисты «Комсомольской правды» предположили, что отцом ребенка Королевой вполне может быть выходец с Украины 39-летний Леонид Радвинский.
На Западе его называют «королем домашнего порно», так как состояние он сделал на сервисе MyFreeCams. Это платформа для для вебкам-моделей, то есть сайт, где девушки показывают свои прелести на камеру, а мужчины смотрят и переводят понравившимся дамам деньги.
Позже Радвинский приобрел еще один сервис с контентом для взрослых — британскую OnlyFans. В итоге состояние мужчины Forbes оценил в 1,8 млрд долларов (132,2 млрд рублей).
Другие представители СМИ версию отцовства Радвинского сочли неправдоподобной, обратив внимание на детали истории: во-первых, ориентация мужчины доподлинно неизвестна, во-вторых, Королева сказала, что ее друг переехал в США недавно, а Радвинский переехал из Одессы еще ребенком.