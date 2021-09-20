Певица из Киева Наташа Королева на днях в эфире шоу «Секрет на миллион» призналась, что помимо взрослого сына Архипа у нее есть двухлетняя дочь. Причем родилась девочка не от мужа и сейчас проживает в США. В воскресенье, 19 сентября, «Комсомольская правда» опубликовала имя возможного отца дочери певицы

Королева рассказала, что после неудачного ЭКО, с помощью которого они с супругом хотели родить второго ребенка, у нее остались замороженные яйцеклетки, одну из которых она подарила своему хорошему другу с нетрадиционной ориентацией. Артистка уточнила, что мужчина переехал с Украины в США, где смог разбогатеть, работая в IT-сфере.

Сложив всю имеющуюся информацию, журналисты «Комсомольской правды» предположили, что отцом ребенка Королевой вполне может быть выходец с Украины 39-летний Леонид Радвинский.

За 50 биткоинов: Королева призналась, что «продала» дочь © Скриншот с интервью Наташи Королевой Ксении Собчак

Позже Радвинский приобрел еще один сервис с контентом для взрослых — британскую OnlyFans. В итоге состояние мужчины Forbes оценил в 1,8 млрд долларов (132,2 млрд рублей).

Другие представители СМИ версию отцовства Радвинского сочли неправдоподобной, обратив внимание на детали истории: во-первых, ориентация мужчины доподлинно неизвестна, во-вторых, Королева сказала, что ее друг переехал в США недавно, а Радвинский переехал из Одессы еще ребенком.