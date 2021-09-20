Под Киевом после прививки от COVID-19 скончался студент

Из информации, изложенной институтом, следует, что через несколько часов после введения студенту актиковидной вакцины, состояние учащегося стало резко ухудшаться. Врачи более часа пытались реанимировать молодого человека, но это не удалось.
«К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Врачи реанимировали Вову час», — говорится в сообщении института.
Учился погибший студент на специальности «Филология», параллельно работал репетитором английского языка. Владимир Сало — из многодетной семьи, он был младшим из пятерых детей.
Предварительная причина смерти — сердечно-легочная недостаточность и отек легких.