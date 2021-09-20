Под Киевом после прививки от COVID-19 скончался студент

Студент Украинского гуманитарного института (УГИ) 19-летний Владимир Сало умер после прививки от коронавируса. Такая информация на днях появилась на сайте учебного заведения

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«К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Врачи реанимировали Вову час», — говорится в сообщении института.

Учился погибший студент на специальности «Филология», параллельно работал репетитором английского языка. Владимир Сало — из многодетной семьи, он был младшим из пятерых детей.

Предварительная причина смерти — сердечно-легочная недостаточность и отек легких.