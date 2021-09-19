Введение налога на крестьянские земли размером свыше 0,5 га приведет к уничтожению малого фермерства на Украине, написал директор по науке и развитию Института гражданского общества, соавтор реформы децентрализации Анатолий Ткачук в своей статье для интернет-издания «Зеркало недели», опубликованной 19 сентября

На Украине снят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Этого требовали от Киева международные кредиторы, против выступала оппозиция.

«Принятие законопроекта № 5600, который вводит налогообложение земель отдельных крестьянских хозяйств (ОКХ) площадью свыше 0,5 га, может привести к быстрой продаже земельных участков жителями сел, потому что платить такие налоги они не смогут», — сказал Ткачук.

Реституции в Польше и на Украине. Кому на пути в Европу достанутся украинские земли © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ранее Всемирный банк потребовал изменить те пункты украинского закона о земле, которые не давали скупать участки иностранцам.

Одной из главных тем сентябрьского визита вице-президента «Всемирного банка» по делам Европы и Центральной Азии Анны Бьерде было обсуждение перспектив скупки украинской земли как стратегического актива в условиях мирового кризиса.