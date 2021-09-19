На Украине снят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Этого требовали от Киева международные кредиторы, против выступала оппозиция.
«Принятие законопроекта № 5600, который вводит налогообложение земель отдельных крестьянских хозяйств (ОКХ) площадью свыше 0,5 га, может привести к быстрой продаже земельных участков жителями сел, потому что платить такие налоги они не смогут», — сказал Ткачук.
Он отметил, что в результате стоимость земельных участков обвалится, а многие домохозяйства не смогут самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания.
Ранее Всемирный банк потребовал изменить те пункты украинского закона о земле, которые не давали скупать участки иностранцам.
Одной из главных тем сентябрьского визита вице-президента «Всемирного банка» по делам Европы и Центральной Азии Анны Бьерде было обсуждение перспектив скупки украинской земли как стратегического актива в условиях мирового кризиса.