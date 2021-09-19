Ближайшие полгода хлеб на Украине будет постоянно дорожать, заявил экономический эксперт Олег Педзлин

В стране в 2021 году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя — 32,9 млн т и 10,1 млн т соответственно. Но рыночные механизмы спроса-предложения не приведут к снижению цены на хлеб.

«Хлеб и дальше будет расти в цене — примерно на 1,5% в месяц. Эта тенденция сохранится минимум в ближайшие полгода», — отмечает Пендзлин.

У украинцев нет хлеба? Власть даст зрелищ! © пресс-служба президента Украины

Как пояснил генеральний директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, возможное снижение стоимости муки с лихвой перекроют растущие цены на энергоносители.

«Снижение маловероятно, потому что кроме цены на зерно еще является рост расходов. Скажем, таких как электроэнергия для предприятий, которая 4 грн/кВт-ч, топливо, на которое цены растут», — подчеркнул Коваль.

Кроме того, переизбытка пшеницы на внутреннем рынке ждать не стоит, так как большая часть урожая пойдет на экспорт — спрос на зерно на мировых рынках высокий.