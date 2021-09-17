На инцидент с задержанием Александра Франчетти нужно дать очень жесткий ответ. И Киеву, и Праге должно быть очень больно и обидно за то, что они сделали. Все инструменты для этого есть. Об этом рассказал политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру Украины. Как сообщают СМИ, Киев считает Франчетти одним из участников событий «Крымской весны», но официально никто не озвучивал, что ему инкриминируют. Сейчас его держат в камере предварительного заключения по решению местного суда. Адвокат намерен подать апелляцию в Верховный суд страны. Сестра задержанного россиянина написала обращение к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть ее брата на Родину.

Эксперт отметил, что Россия может применить усиление контрсанкций, действия против конкретных лиц, жесткие действия по отношению к Киеву и Праге на всех остальных фронтах.

«МИД и остальные наши ведомства должны разобраться в этом деле, дать четкий анализ, и сделать две вещи — сделать больно двум столицам, если они не извинятся в течение ближайшей недели и не отпустят, а второе — дать понять российским гражданам, что их ждет в Европе», — указал Дробницкий.

Украинский ордер можно на кого угодно выписать, на того, кто мешает славе великих укров. Надо сделать больно им — это единственный способ, чтобы дать понять, что так действовать нельзя, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.