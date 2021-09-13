Ситуация с задержанием в Чехии россиянина Александра Франчетти может создать опасный прецедент, когда все граждане РФ, которые посещали Крым без санкций Киева, могут быть переданы Украине. России нужно на это реагировать, считает политолог-международник Дмитрий Дробницкий

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Украина.ру

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что задержание в Праге гражданина РФ Александра Франчетти, участвовавшего в событиях Крымской весны, стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей. По его словам, Киев работает над завершением процедур для передачи задержанного Украине.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Чехия ещё не уведомляла Россию о задержании россиянина, чешским властям направлен ряд запросов с просьбой прояснить обстоятельства задержания. Москва надеется, что чешские власти будут строго следовать закону и не станут поддаваться на политические провокации, добавил министр.

- Дмитрий, как думаете, почему это произошло именно сейчас?

— Есть компетентные российские органы, которые разбираются в том, что там произошло. Если подтвердится, что речь идет не о каком-то криминале и не о каких-то вещах, которые должны наказываться по европейским законам, то речь идет действительно о политическом преследовании, и на мой взгляд реакция должна быть жесткой потому что это прецедент.

Я понимаю, что это могла быть бюрократическая процедура, когда люди получили ордера и выполняют свою работу. Но проблема в том, что даже в этом случае огромное количество россиян могут находиться под угрозой, выезжая за границу. То есть Европа, которая тянула эту Украину в евроинтеграцию, становится токсичной во многих отношениях. Это очень плохой сигнал.

Похожие вещи по американским ордерам тоже случались. Случались задержания в США и наших депутатов. Тут нужно от МИДа потребовать очень серьезной работы, так как пока нет никакой реакции адекватной, на мой взгляд.

- А что за задержания, которые осуществлялись по американским ордерам?

— Что касается США, пару лет назад нужно было провести инвентаризацию в плотном контакте, в соответствии с международными нормами с американскими коллегами, а сколько вообще народа из граждан РФ имеют статус «personal interest» или разыскиваются по тем или иным основаниям.

Personal interest это необязательно подозреваемый — он может быть допрошен в качестве свидетеля. Например, первого советника Трампа по нацбезопасности генерала Майкла Флинна, в отношении которого уголовное преследование было прекращено, после того как его разорили дотла, вначале допрашивали как personal interest, а потом стали подозревать и «катать» по нескольким статьям. Поэтому с россиянами бог знает, что.

Экстерриториальное американское правосудие может случиться в отношении много кого, но не касается людей ниже уровня госдеятелей. У них есть понимание, что хватать всех подряд не стоит. Люди, которые понимают, что они могут быть personal interest в Соединенных Штатах, но могли спокойно ехать в любую другую европейскую страну.

А вот если теперь и украинцы начнут размахивать ордерами, и, если их начнут в нормальных европейских странах исполнять, это «тушите свет». Все россияне, кто побывал в Крыму, прибыв туда не через границу с Украиной, будут считаться нарушителями украинского законодательства, и на их арест вполне можно выдать ордер.

Нужно четко и ясно всем это заявить — что европейцы устроили нам такую проблему. Мало того, что они сквозь пальцы смотрят на полунацистский режим Киева, при этом исполняют их ордера. Это как по ордеру Третьего Рейха в 38-ом году начать высылать евреев из США в Германию.

Реакция на это должна быть очень жесткой. Я не готов давать какие-то советы, но она должна быть очень чувствительной. Европейцы должны понять, что так нельзя делать. Этим наконец надо заняться. Если этот или следующий ордер будут исполнены, Россия должна ставить вопрос о том, чтобы либо Европа сама что-то сделала с киевским режимом, либо чтобы России развязали руки, потому что жить рядом с этим киевским режимом становится просто невозможно, это просто пороховая бочка. Чехия чуть-чуть приоткрыла ящик Пандоры для самого Киева.

Представьте себе, если бы в отношении американского гражданина что-то такое произошло. Ой-ой-ой что бы было. Судьи международного уголовного суда, которые защищены международным правом, стали бы расследовать американских деятелей, включая военных, за военные преступления в Афганистане. Америка тут же объявила всех этих судей в розыск. Американский. И разыскивала бы их по всему миру.

Представьте себе, что бы делалось, если бы это произошло с китайскими товарищами. Китайцы бы точно кого-то в заложники взяли. Я не призываю к этому, но китайцы так действовали ранее, они показывали, как нельзя поступать с их гражданами.

Так что терпеть это ни в коем случае нельзя. Я очень сильно надеюсь на то, что чехи нам скажут, что это было недоразумение, но если они это не скажут, то при адекватной реакции России последствия и для Европы, и для Киева должны быть самыми плачевными.

В противном случае, давайте подставлять дальше щеку или другие части тела под подобного рода удары.

- Почему, если Чехия раньше была адекватным государством, то сейчас ведет себя как примитивный русофобский режим наподобие Польши или стран Прибалтики?

— Я не думаю, что конкретно Чехия сейчас стала русофобским государством, и конкретно Чехия этим занялась. Я очень надеюсь на то, что это бюрократическая проволочка, и конкретному чиновнику надают по шапке и отпустят задержанного россиянина. Для этого России надо очень жестко поставить вопрос.

С другой стороны, это может быть ход европейской бюрократии на уровне Евросоюза — испытать границы допустимого. Давление на Россию же должно возрастать, как говорят разного рода баррели и расмуссены и действующие ныне столтенберги. Это звучит из Брюсселя. Ангелу Меркель заставляют говорить какие-то речи, что мы с Россией торгуем — все замечательно, но давление на Россию должно возрастать. Еврочиновники вполне могли начать пробовать новые границы допустимого. Надо им сказать, что это недопустимо.

Задержанного в Праге россиянина передадут Киеву - МИД Украины © скриншот видео "Ленур Усманов"

- В отношении Чехии я не имел в виду этот конкретно этот случай. Я имел в виду случаи с взрывами на складах и сносом памятника Коневу…

— Всякого рода сносы памятников — это общеевропейская политика, и, на мой взгляд, мы к ней тоже относимся слишком миндально, интеллигентно.

Что касается взрыва складов — это отдельная ситуация. Там была коррупционная схема доставки оружия, болгарский бизнесмен, оттуда деньги, сюда оружие, тут хитрый коридор, и торговали старым советским оружием через Украину на Ближний Восток и наоборот, поставки вооружений украинским формированиям

В Восточной Европе, в Болгарии, в Чехии, в странах Балкан есть криминальные группировки, на которые правительства закрывают глаза, а кое-где и крышуют. Глобальным и американским корпорациям это все выгодно, это дает им возможность «серых» нелегальных поставок вооружений и чего вообще они захотят.

Тогда там на складах произошел спор хозяйствующих субъектов, а это было показано и доказано, что взрыв этот был результатом спора двух мафиозных структур. На Западе просто такая мода — «а это Петров и Боширов». Петров и Боширов на Западе везде. Не дай бог Байден чихнет — тоже Петров и Боширов. Это попытка сделать вид, что все неприятности, которые происходят на Западе, происходят по причине злонамеренных действий России.

Хиллари Клинтон выборы проиграла? Россия. BLM витрины разнесли? Россия. Наоборот, сторонники Трампа штурмовали Капитолий? Россия. Коррупция в семействе Байденов это «российская информационная кампания». Склады взорвали — кому, кроме Петрова и Боширова? Они же больше не знают никого. Вот эти-то русские диверсанты все и сделали. Ну там еще хакеры есть, которые выборы непрерывно взламывают, а Петров и Боширов все взрывают кругом, что-то травят, котов, в основном, правда, больше никого отравить не смогли.

- Друзья Франчетти говорят, что у них начались проблемы после саммита «Крымской платформы». Многие эксперты и политики говорили, что это будет провокация с долгими последствиями. Как вы считаете, можем ли мы эти провокации пресечь или к ним подготовиться к тому, чтобы дать на них адекватный ответ?

— На этот инцидент нужно дать очень жесткий ответ. И Киеву, и Праге должно быть очень больно за то, что они сделали. Больно и обидно. Есть все рычаги, для того чтобы это сделать. Усиление контрсанкций, действия против конкретных лиц, жесткие действия по отношению к Киеву и Праге на всех остальных фронтах.

МИД стал делать жесткие высказывания, но действий пока что я не вижу. МИД и остальные наши ведомства должны разобраться в этом деле, дать четкий анализ, и сделать две вещи — сделать больно двум столицам, если они не извинятся в течение ближайшей недели и не отпустят, а второе — дать понять российским гражданам, что их ждет в Европе.

Украинский ордер можно на кого угодно выписать, на того, кто мешает славе великих укров. Надо сделать больно им — это единственный способ, чтобы дать понять, что так действовать нельзя.