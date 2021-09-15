Родился в 1964 году в Джамбульской области Казахской ССР. Работал оператором агрегата резки белой жести, бригадиром отгрузки, старшим мастером лудильного отделения ЛПЦ-3 Карагандинского металлургического комбината.
Журналистикой занимается с 1990-х годов. Активно освещает проблемы КарМетКомбината и межнациональных отношений в республике.
Обладатель первых премий от Федерации профсоюзов РК, Фонда развития предпринимательства DAMU, Ассоциации горно-металлургических предприятий Казахстана, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».