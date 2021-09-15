Украинского политика Вячеслава Черновола убили ударами кастета в затылок, рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире «4 канала» 15 сентября

Вячеслав Черновол: первый федералист Украины и создатель Галицкой ассамблеи © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк

«Было установлено отключения подушек безопасности. И подделку осмотра места происшествия. Было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Черновола», — сказал Голомша в эфире «4 канала».

Экс-прокурор заявил, что в результате расследования под его началом было установлено, что Черновол и его водитель были убиты четырьмя ударами кастета в затылок.

Главный свидетель по делу, водитель КАМАЗа неожиданно скончался от сердечного приступа в 2000 году.

В 2014 году Бориспольский межрайонный суд Киевской области закрыл дело о гибели Черновола, признав это несчастным случаем.

Вячеслав Черновол был удостоен звания Героя Украины посмертно.