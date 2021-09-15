Удивительный Днепр: интересные факты о крупнейшей реке Украины

Днепр — главная водная артерия Украины. Река обеспечивает водой 70% населения страны. В подборке Украина.ру — только самые интересные факты о ней

Почтенный возраст

Исследования украинского географа и геолога Максима Веклича доказали, что Днепр зародился около 5-6 млн лет назад.

Куда ни глянь — везде Днепр

Днепр пересекает территории трех стран — Украины, России и Белоруссии — и общая длина реки составляет 2201 км (до строительства на реке водохранилищ, ее естественная длина составляла 2285 км). При этом большую часть пути Днепр протекает именно по территории Украины. Длина русла Днепра в пределах страны составляет 981 километр, а площадь бассейна — 291,4 тысячи квадратных километра.

Река и ее притоки орошают 8 густонаселенных областей Украины: Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую.

Сокровища на дне

Открываем Житомирскую область: интересные факты о регионе © ludmylasavina.livejournal.com Ивана Подковы после очередного нападения на Стамбул перевозили через порог удивительные богатства. Говорят, что в их числе была статуя коня, полностью отлитая из золота. Несколько кораблей разбились на порогах, а сокровища остались где-то на дне.

Профессиональные дайверы сегодня продолжают изучать дно Днепра возле старинных городов, рассчитывая обнаружить исторически ценные артефакты, и совсем не зря. Многие находки просто поражают: уникальное оружие и посуда, останки древних животных и так далее. На участках, которые были затоплены после запуска большого количества ГЭС, аквалангисты обнаружили остатки христианского храма и других зданий.

Огромный грызун

В Днепре и его притоках водится самый крупный грызун Евразии — речной бобр. Охота на него на Украине запрещена.

Кроме того, в заводях живет речная выдра, а у реки и частично в воде — норка. Они занесены в Красную книгу Украины.

Видимо-невидимо рыб

В Днепре водятся почти все из известных на Украине видов рыб. Нижняя часть реки богаче рыбой — там водится 60-65 видов, тогда как у Киева — только 40. В целом за время существования водохранилищ видовой состав рыбы в Каховском водохранилище уменьшился с 67 до 56, в остальных — от 58 до 45-50.

Мосты

Русло Днепра пересекает до 100 различных мостов, железнодорожных и автомобильных. Около 50 мостов построены в пределах Украины, 23 моста — в России, 21 городов — в Белоруссии.

Собственная Куба

Небольшой островок на Днепре выше по течению от Кайдацкого моста (Днепропетровская область) называется Куба. К сожалению, информации о происхождении названия острова нет.

По мнению кандидата исторических наук, заведующего отделом Днепропетровского Национального исторического музея имени Д. И. Яворницкого Максима Кавуна, этимология этого названия — явно свежая, советских послевоенных времен. На старых картах Екатеринослава и довоенных картах Днепропетровская такой остров выше современного Кайдацкого моста нанесен, но как безымянный.

Обмеление

Украина через несколько десятилетий рискует попасть в зависимость от других стран из-за нехватки воды: если ничего не делать, через 20 лет степь подойдет к Киеву, через 50 лет Днепр обмелеет вдвое.

Ежегодно температура воздуха в Киеве уверенно превышает нормы на 2°С, и если темпы сохранятся, то в течение менее 10 лет температура вырастет еще на 5°С, и это сказывается на водных ресурсах.

По данным Ассоциации рыболовов Украины, в столичной акватории появилось 56 отмелей, которые вскоре могут стать островами.

Заповедные зоны

К Днепру прилегает более 10 заповедных зон Украины. Крупнейшие из них:

• Кременчугские плавни — региональный ландшафтный парк, расположенный между двумя частями Кременчуга в среднем Поднепровье. Создан 12 июля 2001 года. Площадь — 5080 гектаров.

• Каневский природный заповедник — создан в 1923 году природный заповедник площадью 2049 га неподалеку Канева (Черкасская область) на правом берегу и пойменных островах Днепра. Граничит непосредственно с могилой Тараса Шевченко на Тарасовой горе.

• Днепровско-Орельский природный заповедник — заповедник в долине Днепра и плавней Протовче (современное русло Орели), созданный в 1990 году. Площадь — 3766 га.

• Национальный заповедник «Хортица» — созданный еще в 1965 году, а статус национального получил 6 апреля 1993 постановлением Кабинета Министров Украины № 254. В его состав входит сам остров Хортица и прилегающие острова и скалы: Байда, Дубовый, Ростебин, Три Стога, Средняя, Близнецы, урочище Воронка на правом берегу Днепра, имеющие общегосударственное и историческое значение. Общая площадь заповедника — 2 386,86 га.

Радиоактивные элементы

Вследствие Чернобыльской аварии в 1986 году в Днепр попали радиоактивные элементы. Атомная станция располагается всего лишь в 30 км от Киевского водохранилища. Увеличилась площадь болот, этому поспособствовало строительство 6 плотин, которые перегородили реку.