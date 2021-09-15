Юморист Евгений Петросян, которому на днях исполнится 76 лет, поздравил своего коллегу Сергея Дроботенко с днем рождения. Правда совместное фото артистов, выложенное Петросяном 14 сентября в Instagram напугало поклонников

«Я тут встретил старого товарища… в первый момент даже не понял, кто это, растерялся. Потом вспомнил: товарищ-то старый! Но по сравнению со мной он, конечно, не старый… сколько же ему лет?.. сейчас посмотрю в Википедии… аааа! Так у него же сегодня День рождения! Ему сегодня исполняется ровно 52 года! Старик, ты еще мальчишка!» — написал Петросян.

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«Действительно, совсем старик, сдает уже», «А кто это? Я без подписи даже не узнала…», «Замечательный человек, но как-то резко он изменился в последнее время», «Старик, ты еще мальчишка — это сильно», «Роман с Галкиным до добра не доводит», — отреагировали люди.

Сергей Дроботенко — уроженец Днепропетровска, позже семья переехала в Омск, где будущий артист закончил Институт инженеров железнодорожного транспорта.

В 1990-х работал диджеем на радио «Европа Плюс Омск», где как ведущий брал интервью у Владимира Винокура, Михаила Жванецкого и Яна Арлазорова. Все они советовали молодому Дроботенко попасть на телевидение в Москве.

В начале 1998 он переехал в столицу, где отдал кассету со своим выступлением ведущим программы «Смехопанорама» Регине Дубовицкой и Евгению Петросяну. В итоге они включили его в один из выпусков.

Дроботенко никогда не был женат и не имеет детей, утверждая, что «холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив». Все эти обстоятельства привели к тому, что артисту уже много лет приписывают нетрадиционную ориентацию и роман с шоуменом Максимом Галкиным.