Композитор Игорь Крутой заставил поклонников заволноваться, когда 13 сентября опубликовал в Instagram видео, демонстрирующее его физическое состояние. Худоба артиста и странные слова, посвященные им другу Александру Розенбауму фанаты оценили, как намек на проблемы со здоровьем

Краснов перед смертью рассказал правду о Пугачевой © _alla.pugacheva/Инстаграм

«Я не знаю, кем в прошлой жизни был Саша Розенбаум, но те сферы, которые он охватил в этой, другому бы хватило на пять жизней», — написал Крутой.

Многие фанаты композитора уверены, что их кумир серьезно болен, правда сам Крутой эти слухи никак не комментирует.

Игорю Крутому 67 лет, его отец родом из Одесской области, а мать — из Харькова. Рос композитор на Украине, где пытался поступить в Николаевскую консерваторию, но провалил один из экзаменов, в итоге будущий любимец публики закончил дирижерско-хоровое отделение Николаевского музыкально-педагогического института.

По окончании учебы Крутой зарабатывал игрой на пианино в николаевском ресторане «Каравелла», где познакомился с певцом Александром Серовым. Позже учился в Саратовской консерватории, но не закончил ее из-за высокой занятости в качестве аккомпаниатора.

Какое-то время Крутой искал работу на радио или телевидении в Ленинграде, но потерпел фиаско, а спустя три года получил приглашение на работу из Москвы — пианистом в концертный оркестр.