В ролике, который Крутой разместил в сети, он одевается перед выступлением на концерте, посвященном 70-летию Розенбаума. На кадрах хорошо видно, что композитор сильно похудел и вопрос сваливающихся брюк решает с помощью подтяжек. Удивили фолловеров и странные слова, адресованные юбиляру.
«Я не знаю, кем в прошлой жизни был Саша Розенбаум, но те сферы, которые он охватил в этой, другому бы хватило на пять жизней», — написал Крутой.
Многие фанаты композитора уверены, что их кумир серьезно болен, правда сам Крутой эти слухи никак не комментирует.
Игорю Крутому 67 лет, его отец родом из Одесской области, а мать — из Харькова. Рос композитор на Украине, где пытался поступить в Николаевскую консерваторию, но провалил один из экзаменов, в итоге будущий любимец публики закончил дирижерско-хоровое отделение Николаевского музыкально-педагогического института.
По окончании учебы Крутой зарабатывал игрой на пианино в николаевском ресторане «Каравелла», где познакомился с певцом Александром Серовым. Позже учился в Саратовской консерватории, но не закончил ее из-за высокой занятости в качестве аккомпаниатора.
Какое-то время Крутой искал работу на радио или телевидении в Ленинграде, но потерпел фиаско, а спустя три года получил приглашение на работу из Москвы — пианистом в концертный оркестр.