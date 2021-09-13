Европейские журналисты рассказали об угрозах, с которыми сталкиваются осмелившиеся освещать Россию объективно. Встреча прошла на полях XXV Форума современной журналистики «Вся Россия» в Сочи, сообщает gazeta.ru 12 сентября

Коллеги из Европы на личных примерах описали сложности и опасности, возникающие при попытках отклониться от евроатлантической «линии партии».

«Меня зовут Энрике, и я террорист», — начал свое выступление на форуме испанский журналист Энрике Рефойо, автор книги по геополитике России. Он получил этот ярлык за свою профессиональную деятельность на Донбассе, в том числе в составе гуманитарных миссий.

Страшный выбор: война или пандемия. Что испанские журналисты увидели в Донбассе © AP, Evgeniy Maloletka

Рефойо считает, что в наше время продвижение подобных обвинений становится все сложнее — мелкие издания и пользователи соцсетей осуществляют фактчекинг.

Однако главный редактор сербского ежедневного издания Alo Василь Папович отмечает и одновременно возникшие вызовы цифрового века.

«Мы вступили в новую эру тоталитаризма, который осуществляется социальными сетями и глобальными СМИ, за которыми стоят интересы крупного капитала», — подчеркивает сербский журналист.

Главный редактор берлинской газеты Junge Welt Штефан Хут подчеркнул, что СМИ в Германии разнообразны и зачастую противоречивы, но есть одна тема — войны и мира, в вопросе которой все немецкие медиа превращаются в «пропагандистские подразделения на содержании НАТО».