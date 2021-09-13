Коллеги из Европы на личных примерах описали сложности и опасности, возникающие при попытках отклониться от евроатлантической «линии партии».
«Меня зовут Энрике, и я террорист», — начал свое выступление на форуме испанский журналист Энрике Рефойо, автор книги по геополитике России. Он получил этот ярлык за свою профессиональную деятельность на Донбассе, в том числе в составе гуманитарных миссий.
По словам журналиста, в Испании озвучиваются голословные обвинения в сторону России о поддержке сепаратистского движения в Каталонии.
Рефойо считает, что в наше время продвижение подобных обвинений становится все сложнее — мелкие издания и пользователи соцсетей осуществляют фактчекинг.
Однако главный редактор сербского ежедневного издания Alo Василь Папович отмечает и одновременно возникшие вызовы цифрового века.
«Мы вступили в новую эру тоталитаризма, который осуществляется социальными сетями и глобальными СМИ, за которыми стоят интересы крупного капитала», — подчеркивает сербский журналист.
Главный редактор берлинской газеты Junge Welt Штефан Хут подчеркнул, что СМИ в Германии разнообразны и зачастую противоречивы, но есть одна тема — войны и мира, в вопросе которой все немецкие медиа превращаются в «пропагандистские подразделения на содержании НАТО».